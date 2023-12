"Dinge überragend umgesetzt": Schmidt lobt seine Hertha-Talente

Die U 23 von Hertha BSC überwintert in der Regionalliga Nordost auf Tabellenplatz 10. Trainer Stephan Schmidt geht mit einem "super Gefühl" in die Pause.

Mit einem 3:0-Sieg gegen Chemie Leipzig startete Hertha BSC II in die Saison 2023/24. Und genauso wie die "Hertha-Bubis" die aktuelle Serie begannen, wurde die erste Halbserie beendet: Mit einem Sieg, keinem Gegentor und drei Punkten. Zum Abschluss des Kalenderjahres 2023 gewannen die Berliner mit 1:0 gegen Aufsteiger Hansa Rostock II. "Ich gehe jetzt mit einem super Gefühl in die Winterpause", sagt Hertha-Coach Stephan Schmidt. Dabei wurden in der ersten Halbserie "die Dinge überragend umgesetzt, die wir im Sommer besprochen hatten", so Schmidt. "Wir wollen junge Spieler ranführen und gemeinsam den Berliner Weg gehen. Ich kann nichts versprechen, aber ich hoffe natürlich inständig, vielleicht schafft es noch der ein oder andere auch mal bei den Profis dabei zu sein."

Mit vier Siegen zum Start stellten die Hauptstädter einen neuen Vereinsrekord seit Gründung der Regionalliga Nordost zur Saison 2012/13 auf. Denn noch nie in den elf Spielzeiten vorher begannen die "Hertha-Bubis" so erfolgreich in der 4. Liga. Doch im Anschluss folgten zehn Spiele (drei Remis, sieben Niederlagen) ohne Sieg und der Absturz von Rang eins auf Platz 13. Schmidt findet aber, dass auch diese "negative Erfahrungen wertvoll für die Jungs sind. Dieses Gefühl kennenzulernen, ist ganz wichtig auf dem Weg nach oben. Vor allem wenn man es aus der Jugend gewohnt ist, fast nur zu gewinnen." Durch die zwei abschließenden Siege in 2023 gegen Rot-Weiß Erfurt (2:0) und Hansa II überwintern die Berliner als Tabellenzehnter. Dabei setzte Schmidt insgesamt 36 verschiedene Spieler (im Durchschnitt ist das Team 21,7 Jahre jung) ein und damit die meisten von allen Mannschaften der Staffel. "Diese hohe Fluktuation ist normal", so Schmidt, der vor der Saison das Amt von Ante Covic (48) übernahm und zu jener Mannschaft zurückkehrte, in der der gebürtige Berliner als Aktiver selbst schon von 2003 bis 2005 spielte.

Tabellenplatz nicht Hauptkriterium

Dabei geht der Blick von Schmidt nicht automatisch als erstes auf die Tabelle, sondern viel mehr auf die Entwicklung der Spieler und das mögliche Sprungbrett in Richtung der Profis in die 2. Bundesliga. So konnten etwa Derry Scherhant (21, Sturm, 5 Einsätze), Robert Kwasigroch (19, Tor, 11), Gustav Christensen (19, Sturm, 5) oder auch Linus Gechter (19, Abwehr, 4) auf sich aufmerksam aufmachen. Aber auch Nader El-Jinadoui (13 Einsätze bei Hertha II), mit 27 Jahren nicht unbedingt mehr als Talent zu betiteln, schaffte es während der laufenden Serie zu den Profis und debütierte in der 2. Bundesliga gegen den VfL Osnabrück (0:0). Weitere Hertha-Talente könnten schon zeitnah folgen. "Wir haben die Jungs im Blick. Ich glaube, es war noch nie so einfach, sich als junger Spieler in der ersten Mannschaft zu etablieren. Das Tor haben wir aufgemacht. Jetzt hoffen wir, dass der eine oder andere noch durchgeht", so Schmidt.