Dinamo Bukarest verpflichtet Pascual-Nachfolger

Unter der Woche bestätigte Veszprem die Trennung von Momir Ilic und auch die Gerüchte über seinen Nachfolger scheinen sich zu bewahrheiten. Veszprem hat die Verpflichtung von Xavier Pascual zwar noch nicht offiziell vermeldet, dessen bisheriger Klub Dinamo Bukarest hat mit David Davis aber bereits einen Nachfolger präsentiert.

Vor gut zwei Wochen berichtete handball-world bereits über Spekulationen hinsichtlich einer ausbleibenden Vertragsverlängerung von Momir Ilic bei Veszprem. Der Verein bestätigte auf seiner Homepage mittlerweile die Trennung. Ilic hatte in Ungarn in dieser Saison das Double aus Pokal und Meisterschaft geholt, in der Champions League mit seinem Team aber den Sprung zum Final4 nach Köln verpasst.

Ilic hatte - gemeinsam mit dem in die Akademie von Veszprem wechselnden Péter Gulyás - 2021 bei Veszprem die Nachfolge von David Davis angetreten, der nun der Nachfolger ihres vermeintlichen Nachfolgers wird. Bereits bei den Spekulationen über das Aus für Momir Ilic hatten Zitate von Bukarest-Präsident Ionut Popa über das Interesse der Ungarn an Dinamo-Coach Xavier Pascual berichtet: "Veszprem hat ihm ein großes Angebot gemacht und im Moment gibt es nur noch Diskussionen über die Ausstiegsklausel."

David Davis übernimmt Dinamo Bukarest

Diese scheinen nun zumindest ein Stadium erreicht zu haben, in dem Dinamo Bukarest hinsichtlich der Nachfolge von Xavier Pascual, der das Team zuletzt ins Final4 der European League geführt hatte, Nägel mit Köpfen macht: Die Rumänen haben mit David Davis ihren neuen Trainer vorgestellt, dieser soll am 22. Juli mit dem Team in die Saisonvorbereitung starten.

"Wir haben die Chance, einen Trainer mit viel Erfahrung zu verpflichten. Er trainierte viele hochkarätige Mannschaften mit sehr guten Ergebnissen", erklärte David Barrufet, der seit gut zwei Jahren als Manager bei Dinamo Bukarest die Fäden zieht. Der Spanier fügt auf der Vereins-Homepage an: "David ist ein Trainer, der gerne schnell spielt, ein Trainer, der in der spanischen Schule ausgebildet wurde. Mit ihm wird das Dinamo-Projekt weiter wachsen."

"Als ich ihm vorschlug, nach Bukarest zu kommen, sagte er sofort zu. Es dauerte nicht länger als eine Sekunde, bis er die Frage bejahte", berichtete David Barrufet von den Gesprächen. "Nichts könnte aufregender sein, als zurück nach Europa zu kommen. Ich kann es kaum erwarten, zur Arbeit zu kommen", zeigte sich auch David Davis, der nach seinen drei Jahren in Veszprem seit 2021 bei Al-Ahly in Ägypten tätig war, euphorisch.

"Ich bin hocherfreut und glücklich, dem Dinamo-Team beizutreten. Es ist mir eine Ehre, den Staffelstab von Xavier Pascual zu übernehmen und ich werde mein Bestes geben, um gemeinsam und jeden Tag für die höchsten Ziele zu kämpfen", so David Davis bei seiner Vorstellung. Der Klub hat als rumänischer Meister und Teilnehmer am Final4 der European League eine Wildcard für die Champions League beantragt.

Über David Davis

Nach ersten Stationen in Nordmazedonien, während der er als Co-Trainer von Vardar Skopje 2017 die Champions League gewann, übernahm er 2018 Veszprem und erreichte mit dem Klub dreimal in Folge das Final4 der Champions League.

Parallel war David Davis Nationaltrainer in Ägypten, wohin er nach seiner Demission in Veszprem und einigen Monaten als Trainer von Vardar im Herbst 2022 als Trainer des Spitzenklubs Al Ahly zurückkehrte. Große Erfolge errang der Spanier zudem als Spieler: Er gewann mit Ciudad Real unter anderem drei Mal die Champions League und wurde mit Spanien 2005 Weltmeister - im Folgejahr holte er Silber bei der EM und 2008 dann Bronze bei den Olympischen Spielen.