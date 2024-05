Rhein-Neckar Löwen zittern sich in Thriller gegen Bukarest zu Platz 3

Mehrfach setzten sich die Rhein-Neckar Löwen im Spiel um den dritten Platz der European Handball League ab, doch Dinamo Bukarest kämpfte sich immer wieder zurück. Am Ende rettete der Pfosten dem Handball Bundesligisten das 32:31 und somit den dritten Platz bei den EHF Finals in Hamburg. Im Finale stehen sich am Abend die SG Flensburg-Handewitt und die Füchse Berlin gegenüber.

Jannik Kohlbacher und die Rhein-Neckar Löwen setzten sich im Spiel um Platz 3 der European League gegen Dinamo Bukarest durch. Ingrid Anderson-Jensen