Dimitrov beendet zweijährige Negativserie - Alcaraz und Sinner haben's eilig

Der topgesetzte Carlos Alcaraz machte mit Lorenzo Musetti in Peking am Sonntag in einem von vier Achtelfinalduellen kurzen Prozess. Während auch Jannik Sinner auf die Tube drückte, gewann Casper Ruud nur hauchdünn. Holger Rune suchte den Weg ins Viertelfinale vergeblich.

Carlos Alcaraz kegelte Lorenzo Musetti aus dem Turnier. Getty Images