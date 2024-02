Dimitri Lavalee: Ein "Qualitätsspieler", dessen Zukunft in Graz liegt

Defensivspieler Dimitri Lavalee ist vorerst nur bis Sommer geliehen, Sturm-Trainer Christian Ilzer weiß die Vorzüge des Belgiers im besten Fußballeralter zu schätzen. Einer Zusammenarbeit über die Saison hinaus steht wenig im Wege.

Dimitri Lavalee fühlt sich in Graz pudelwohl. GEPA pictures

Aus Bratislava berichtet David Mayr

Im Finish der vergangenen Sommertransferperiode, als die Saison 2023/24 in Österreich schon voll im Gange war, schlug der SK Sturm Graz noch einmal auf dem Transfermarkt zu und verstärkte seine Defensive mit Leihspieler Dimitri Lavalee. Seitdem ist der 27-jährige Belgier für die "Blackies" in 18 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen und stand dabei bis auf einmal stets in der Startelf.

Für seinen Trainer ist der 1,87 Meter große Linksfuß ein "Qualitätsspieler, der uns einerseits strategisch einige Möglichkeiten gibt und auf der anderen Seite eine hohe Lösungskompetenz und ein gutes Zweikampfverhalten hat", wie Christian Ilzer vor dem Rückspiel in der Conference-League-Zwischenrunde in Bratislava ausführte. Seine Vielseitigkeit hat Lavalee schon auf drei verschiedenen Positionen im Ilzer-System unter Beweis gestellt: Auf seinem Stammposten als Innenverteidiger, im defensiven Mittelfeld und zuletzt auch ganz links in der Viererkette.

Leistbare Kaufoption

Bis Sommer ist Lavalee vom belgischen Erstligisten KV Mechelen ausgeliehen, wo sein Vertrag noch bis 2026 läuft. Doch seine Zukunft sieht der Abwehrrecke laut kicker-Informationen eher in Graz. Lavalee fühlt sich in Stadt und Team pudelwohl, die Kaufoption im Sommer soll zudem für Sturm leistbar und ohne Eile zu ziehen sein.

Ilzer wollte sich auf der Pressekonferenz im Narodny futbalovy stadion von Slovan bezüglich Lavalees Zukunft nicht aus dem Fenster lehnen. Ein Ansuchen an Sportdirektor Andreas Schicker ließ sich aus seinen Worten dennoch deutlich heraushören: "Er ist ein sehr kompletter Spieler. Für mich ist klar, dass er ein Spieler ist, der sehr wertvoll für unsere Mannschaft ist."