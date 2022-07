Dilrosun verlässt Hertha Richtung Feyenoord

Javairo Dilrosun wird nicht mehr länger für Hertha BSC auf Torejagd gehen. Der 24-jährige Niederländer wechselt in die Heimat zu Feyenoord Rotterdam.

Über die Höhe der Ablösesumme haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. "Wir haben mit diesem Transfer eine gute Lösung für alle Beteiligten gefunden und wünschen Javairo alles Gute für seine Zukunft", erklärte Geschäftsführer Sport Fredi Bobic.

Der 24-Jährige war im Sommer 2018 ablösefrei aus der U 23 von Manchester City nach Berlin gewechselt und erzielte in 54 Bundesligaspielen sechs Tore. Die Reise ins Hertha-Trainingslager in der Nähe von Birmingham trat er schon nicht mehr mit an.

Dilrosun war bereits im Sommer 2021 Thema in Rotterdam, wurde dann aber an Girondins Bordeaux ausgeliehen. Die Kaufoption zogen die Franzosen letztlich nicht.