Digitale Karten und mehr Security: UEFA kündigt neues Sicherheitskonzept an

Rund um das Champions-League-Finale 2022 spielten sich chaotische Szenen ab - Polizei und UEFA gerieten in die Kritik. Nun verabschiedete der Verband ein Maßnahmenpaket, damit Finals künftig sicherer sind.

Solche Bilder will die UEFA nicht mehr sehen: Trotz Karte kamen Fans nicht ins Stadion. IMAGO/PA Images

Beim CL-Endspiel am 28. Mai 2022 war es um das Stade de France in Saint-Denis turbulent zugegangen. Vor allem organisatorische Mängel waren zu Tage getreten. So waren viele Fans trotz gültiger Eintrittskarten nicht in die riesige Arena gekommen. Als es zu Unruhen kam, setzte die Polizei Tränengas ein - es kam zum mehr 230 Verletzten.

Das Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool (1:0) wurde anschließend mit mehr als einer halben Stunde Verspätung angepfiffen. Die anschließende Aufarbeitung schlug hohe Wellen - und forderte auch prominente Rücktritte: So räumte der Pariser Polizeipräfekt Didier Lallement als Konsequenz seinen Posten.

Eine unabhängige Untersuchung hatte zudem in einem im Februar veröffentlichen und 220-seitigen Bericht festgestellt, dass die UEFA die Hauptverantwortung für das Zuschauerchaos trug. Der Verband wurde auch aufgefordert, ein neues Konzept für einen besseren Ablauf vorzustellen. Auch Verbandspräsident Aleksander Ceferin gelobte Besserung und kündigte an, dass man dafür sorgen wolle, dass "so etwas nicht wieder passiert".

Ziel der UEFA: Kein Chaos mehr

Diesem Wunsch kam die UEFA nun nach und kündigte am Freitag gleich mehrere Änderungen an. Demnach soll eine neue Kontrollgruppe gegründet werden, die künftig die wichtigsten Begegnungen überwachen wird. Außerdem soll künftig mehr eigenes Sicherheitspersonal in den Stadien eingesetzt werden - und anstelle von Papiertickets bekommen die Fans ausschließlich digitale Eintrittskarten.

Ziel sei, dass es nie wieder zu solchen chaotischen Szenen wie in Paris kommt. Es solle "ein sicheres und einladendes Umfeld für alle" geben, hieß es von der UEFA, die darüber hinaus betonte, dass sichergestellt werden müsse, "dass die Zuschauer gut behandelt werden".

In diesem Jahr finden das Champions-League-Finale am 10. Juni in der türkischen Metropole Istanbul statt.