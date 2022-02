Dietrich über Champions League: "Das ist unser Traum"

Er ist eine Institution im deutschen Frauenfußball: Siggi Dietrich. Früher Investor beim 1. FFC Frankfurt und seit der Fusion im Sommer 2020 Sportdirektor Frauen bei Eintracht Frankfurt. Außerdem fungiert er als Vorsitzender des DFB-Ausschusses Frauen-Bundesligen.

"Die Breite in der Spitze macht die Bundesliga aktuell zur spannendsten Liga Europas": Siggi Dietrich. imago images/Hartenfelser

Herr Dietrich, die Ligaspitze steht so eng zusammen wie noch nie. Wer wird denn Deutscher Meister?

Ich behaupte: Es war die spannendste Hinrunde unserer Ligageschichte, und aktuell möchte ich nicht mal spekulieren, wer am Ende die Schale in den Himmel strecken wird.

Hat die Eintracht eine Chance auf den Titel?

Ich will mich da nicht festlegen. Aber in diesem Jahr gibt es schon klare Favoriten. Wie man in dieser Saison sieht, haben wir mit unserem gut aufgestellten Team ein wachsendes Potenzial für die Bundesliga-Spitzengruppe, und daher bin ich bin davon überzeugt, dass Sie mir diese Frage bestimmt mal wieder stellen werden.

Ist die Vormachtstellung der großen Zwei aus München und Wolfsburg Geschichte?

Das würde der Liga sicherlich guttun. Ich bin mir trotzdem sicher, dass München und Wolfsburg um ihre Vormachtstellung kämpfen werden. Aber das Anklopfen von unten hören sie natürlich.

Wie wichtig ist die neue Konkurrenzsituation an der Spitze für die Bundesliga?

Sehr wichtig. Die Breite in der Spitze macht die Bundesliga aktuell zur spannendsten Liga Europas.

München und Wolfsburg haben Spielerinnen abgegeben. Sie haben hingegen zwei Spielerinnen in der Winterpause verpflichtet.

Durch unsere Verletztensituation war klar, dass wir personell hochwertig nachlegen mussten. Wir freuen uns, dass wir mit Sara Doorsoun vom VfL Wolfsburg eine Nationalspielerin mit großer Erfahrung verpflichten konnten. U-19-Nationalspielerin Anna Aehling ist eine sportliche Investition in die Zukunft.

Wolfsburg und München stehen im Viertelfinale der Champions League, Hoffenheim ist nur knapp gescheitert. Ist das auch international ein Ausrufezeichen?

Ja. Deutschland war das einzige Land mit drei Klubs in der Gruppenphase. Das ist ein großartiges Signal an deutsche und internationale Top-Spielerinnen!

Wie wichtig wäre für die Eintracht das Erreichen der Champions League in dieser Saison?

Das ist unser Traum, für den wir arbeiten, und eine Messlatte, die für unsere Zukunft wesentlich sein könnte. Schaffen wir es, die Leistungen der Hinrunde wieder abzurufen, werden wir auf jeden Fall ein Kandidat für europäische Luft sein.

Der 1. FFC Frankfurt war 2015 der letzte deutsche Champions-League-Sieger. Wissen Ihre jungen Spielerinnen das eigentlich?

Die Historie ist unseren Spielerinnen bekannt. Aber das war gestern, ist aber trotzdem auch Motivation für die Zukunft. Vor allem, wenn man sieht, dass Wolfsburg und München ihre nächsten Champions-League-Spiele in den großen Arenen austragen werden. Solche Highlight-Spiele in großen Stadien wird es, wie zuletzt auch bei unserer Eintracht, zukünftig öfter geben.

Wie gefällt Ihnen das neue Format der Champions League?

Das neue Format steht für sportliche Qualität - und zwar nicht erst ab dem Viertelfinale. Zudem sorgen die Live-Übertragungen aller Spiele bei DAZN für eine weitreichende Wahrnehmung vom 1. Spieltag bis zum Finale. Beste Voraussetzungen also auch für die Klubs, sich neben den deutlich aufgestockten UEFA-Geldern auch viel mehr individuelle Vermarktungserlöse zu sichern.

Es gab immer wieder Diskussionen um eine Ausgliederung der Bundesliga aus dem DFB. Wie steht es um die Zukunft der Liga?

Für unsere Vereine stellt sich aktuell die Frage einer Ausgliederung nicht. Dafür gäbe es nur eine sehr begrenzte Grundlage. Uns geht es um eine planstabsmäßige Professionalisierung unserer Ligen. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit guten Konzepten unserer Bundesligisten unter dem Dach der neuen DFB GmbH und im intensiven Austausch mit der DFL mittelfristig wieder die stärkste Liga Europas werden können.

Wie sehr hat es der Bundesliga geholfen, dass ab dieser Saison jetzt alle Spiele live zu sehen sind?

Die Live-Übertragung aller Bundesliga-Spiele auf Magenta-Sport und davon viele Highlights im Free-TV bei Eurosport und Berichte in der ARD-Sportschau, haben für unsere Liga ein neues mediales Zeitalter eingeläutet. Regelmäßige Wahrnehmung und Sichtbarkeit öffnen die Türen natürlich auch für langfristig mehr Fans in den Stadien, für bessere Vermarktung und insgesamt mehr wirtschaftliche Stabilität in Pandemie bedingt schwierigen Zeiten mit wenig Zuschauern. Mit der Produktion aller Spiele ab dieser Saison, hat der DFB im richtigen Moment das entscheidende Investment realisiert!

Erwarten Sie nach dem DFB-Bundestag von der neuen Verbandspitze einen neuen Drive für die weitere Entwicklung des Frauenfußballs?

Um mit dem deutschen Fußball insgesamt den nächsten Schritt zu gehen, wird es eine bedeutende Aufgabe für die neue Verbandsführung sein, mit einer klaren Haltung und einem noch nachhaltigeren Bekenntnis in den Frauenfußball zu investieren. Unser Sport ist der Fußball mit dem aktuell größten Wachstumspotenzial, das haben bisher nicht nur die FIFA, die UEFA, viele Nationalverbände und viele deutsche und europäische Lizenzvereine erkannt, sondern diese Entwicklung liegt geradezu auf der Hand, wenn man in die anderen großen europäischen Fußball-Nationen sieht, wie dort rasant und mit welchem Engagement und Investment die Frauen-Profi-Ligen wachsen und sich etablieren. Ich gehe davon aus, dass wir uns mit dem "neuen DFB" auch unter unternehmerischen und gesellschaftspolitischen Aspekten und natürlich mit Blick auf die Diversität im Fußball noch moderner aufstellen, und sehe mit den Möglichkeiten und Strukturen der neuen DFB GmbH & Co KG deutlich verbesserte Voraussetzungen, auch den professionellen Frauenfußball in Deutschland weiter zu etablieren.

Wollen Sie wieder für den Vorsitz im DFB-Ausschuss der Frauen-Bundesligen kandidieren?

Da wir trotz der vielen Pandemie-Herausforderungen in der letzten Legislaturperiode einiges bewegen konnten und gerade jetzt noch viele wichtige Maßnahmen auf der Agenda stehen, habe ich mich mit den Klubs dazu ausgetauscht und dazu bekannt, den bisherigen gemeinsamen Weg im Ausschuss, auch in den kommenden drei Jahren als Vorsitzender begleiten zu wollen.

Was sind die dringlichsten Herausforderungen und Aufgaben auf der Agenda des Ausschusses?

Für uns stehen die Wahrnehmung und Sichtbarkeit unserer Ligen, die Entwicklung der Strukturen und im Besonderen die Bemühungen um wirtschaftliche Stabilität der Vereine durch bessere TV-Verträge und Vermarktungserlöse im Fokus.