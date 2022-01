Diesmal stört Polter nicht: Pantovics frecher Elfmeter

In der zweiten Pokalrunde war Manuel Riemann noch der große Held gewesen. Im Achtelfinale patzte der Bochumer Keeper, doch das hatte keine bösen Folgen, weil ein Zauberfuß doppelt traf.

Für Bochumer Verhältnisse war es fast ein entspannter Pokalabend vor 750 Zuschauern an der Castroper Straße. In der ersten Runde hatte der Bundesliga-Rückkehrer beim Wuppertaler SV die Verlängerung benötigt, danach setzte sich der VfL im Elfmeterschießen gegen den FC Augsburg durch. Dabei war Manuel Riemann der große Held gewesen, als er den entscheidenden Ball verwandelte.

Diesmal erlaubte sich der ansonsten so sichere Bochumer Keeper einen folgenschweren Patzer, als er zunächst einen tückischen Aufsetzer von Anton Stach nach vorne abwehrte, sich danach zu langsam aufrappelte, so dass Karim Onisiwo per Abstauber zur Mainzer Führung zur Stelle war.

Nach einer an Höhepunkten armen ersten Halbzeit drehte der VfL Bochum dann aber im zweiten Durchgang auf. Die Gastgeber zeigten gerade nach dem Wechsel auch wieder die Leidenschaft, die sie schon über weite Strecken der bisherigen Saison ausgezeichnet hatte. Letzten Endes war es ein äußerst souverän herausgespielter Erfolg, ganz untypisch also für die Bochumer Pokalgeschichte der laufenden Saison.

Elfmeter wieder als Knackpunkt

Der Knackpunkt im Spiel war, wie schon vor vier Tagen beim 0:1 gegen den gleichen Gegner in der Bundesliga, ein Elfmeter. In Mainz hatte sich zunächst Milos Pantovic den Ball geschnappt, dann aber nach kurzer Diskussion Sebastian Polter überlassen, der verschoss.

Polter saß diesmal zunächst draußen, erneut schnappte sich Pantovic den Ball- und diesmal durfte er auch schießen. Der Fein-Techniker verwandelte frech und schoss den Ball mitten ins Mainzer Tor. Eiskalt zeigte sich der gebürtige Münchner hier, mit großem Feingefühl gerade mal drei Minuten später, als er mit sehenswertem Heber den Mainzer Torhüter erneut überwand. Zwei Volltreffer, die maßgeblich dafür waren, dass der VfL erstmals seit sechs Jahren wieder ins Viertelfinale einzog.

"Ich mag es halt, wenn der Torhüter draußen ist", sagte der Doppel-Torschütze hinterher schmunzelnd. Der Hintergrund: Für zwei spektakuläre Treffer in der Bundesliga hatte der Mittelfeldmann in der Hinrunde mit Distanzschüssen gesorgt, als der gegnerische Keeper jeweils weit vor seinem Tor stand.

Pantovic: "Es gab auch mal andere Zeiten"

Diesmal war Pantovic also erneut für die spektakulären Momente im Spiel verantwortlich. Und sorgte eben auch dafür, dass der Fehlgriff seines Torhüters ohne Folgen blieb. "Bei meinem Heber, das war instinktiv. Im Moment gehen die Dinger halt rein, es gab auch mal andere Zeiten", erzählte der 25-Jährige.

Logisch, dass der technisch beschlagene Mittelfeldmann auch am Samstagabend gegen Köln erste Wahl sein dürfte, trotz großer Belastung in der englischen Woche. In Mainz war ja erst nach einer Stunde aufs Feld gekommen, nun dürfte ihm das gestiegene Selbstvertrauen Flügel verleihen.

Und wenn Sebastian Polter ihm den Ball nicht streitig macht, dann hat Bochum offensichtlich auch einen sicheren Elfmeterschützen.