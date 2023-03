Diesmal nicht "vogelwild": Amiri über "erwachsenen Auftritt" gegen Ferencvaros

Ein Feuerwerk brannte Bayer Leverkusen diesmal nicht ab, allerdings wurde es im Achtelfinal-Hinspiel auch nicht "vogelwild". Ganz zur Freude von Nadiem Amiri.

Oft stand Bayer Leverkusen in dieser Saison schon für Spektakel - nicht immer zum besseren Ende für die Werkself. Im Achtelfinal-Hinspiel gegen Ferencvaros Budapest zeigte die Elf von Trainer Xabi Alonso einen offensiv dosierteren, allerdings dafür auch defensiv konzentrierteren Auftritt. Am Ende stand gar ein so seltener Zu-null-Sieg. Zuletzt gelang ein solcher Ende Januar gegen Bochum (2:0).

"Auf dem Platz hatte ich das Gefühl, dass wir das Spiel sehr gut kontrollieren", sagte Nadiem Amiri bei RTL. Selbst einen "Durchhänger" in der zweiten Hälfte, "als sie ein bisschen gefährlich geworden sind", brachte Bayer diesmal nicht ins Wanken. "Im Großen und Ganzen haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, sehr erwachsen, sehr konzentriert und bis zum Ende durchgezogen", lobte Amiri, der mit Kerem Demirbay im Mittelfeldzentrum anstelle der gelbgesperrten Robert Andrich und Exequiel Palacios für die "gewisse Stabilität und Balance" gesorgt hatte.

Wenn es vogelwild bei Leverkusen wird

Gerade diese "erwachsene Spielweise" brauche man auch, denn: "Man weiß bei uns, wenn es mal vogelwild wird, dann geht es hin und her und das tut uns nicht gut, weil wir dann anfällig werden für Gegentore."

Diesmal wurde es nicht vogelwild, einmal aber doch brenzlich. Mitte der ersten Hälfte hätte Kristoffer Zachariassen mit der ersten richtigen Gäste-Chance beinahe das frühe 1:0 durch Demirbay ausgeglichen, scheiterte aber an der Latte. Bis auf eine weitere Chance von Zachariassen in der Nachspielzeit allerdings auch die einzige dicke Möglichkeit eines weitgehend harmlosen ungarischen Rekordmeisters.

Bayer defensiv stabil, aber offensiv ideenlos

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass auch die Werkself gerade im zweiten Durchgang selbst nicht gefährlich wurde. Ferencvaros-Keeper Denes Dibusz musste nicht eingreifen, Moussa Diabys Abschluss aus spitzem Winkel neben das Tor fehlte schon einiges, um den Torhüter in Alarmbereitschaft zu versetzen (68. Minute). Allgemein fehlten das Tempo, die Ideen und die Genauigkeit.

Kurz vor dem Ende staubte Edmond Tapsoba nach Adam Hlozeks Freistoß ab und schaffte mit dem 2:0 eine gute Ausgangsposition vor dem Rückspiel nächsten Donnerstag (21 Uhr) in Budapest.

Was geht diese Saison für die Werkself?

Vergangene Saison war im Achtelfinale nach zwei Niederlagen gegen Bergamo (2:3, 0:1) Schluss, diesmal soll es weiter gehen - zumindest, wenn es nach Amiri geht: "Wir spielen hier nicht einfach nur mit, um zu gucken, wie weit es geht. Wir haben eine gute Mannschaft, haben sehr viel Potenzial." Und scheinbar auch ein Vorbild aus der Bundesliga: "Frankfurt hat es auch geschafft. Wir glauben an uns."