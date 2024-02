Diesmal nicht verschont: DFB sperrt Pedersen für drei Spiele

Nach seinem brutalen Foul gegen Mainz hat Mads Pedersen eine Drei-Spiele-Sperre erhalten. In einer anderen Szene hatte der Augsburger in dieser Saison mehr Glück.

Mads Pedersen zog mit seinem Foul am Samstag den Wut der Mainzer (li. Sepp van den Berg) auf sich. IMAGO/Thomas Frey

Wer auch immer den offiziellen X-Account des 1. FSV Mainz 05 am Samstagnachmittag betreute, konnte sich in diesem Moment nicht mehr zurückhalten. "Junge Augsburg ey !!!!!", lautete die aufgebrachte Reaktion, nachdem der eingewechselte Mads Pedersen tief in der Nachspielzeit regelrecht in Leandro Barreiro hineingesprungen war. Schiedsrichter Tobias Reichel zückte die einzig richtige Karte: Rot.

Und so hat die verdiente 0:1-Auswärtsniederlage für den FC Augsburg noch weitere Auswirkungen: Am Dienstagvormittag sperrte das DFB-Sportgericht Pedersen "wegen eines rohes Spiels gegen den Gegner" für drei Spiele. Der 27 Jahre alte Däne verpasst damit die Aufeinandertreffen mit dem SC Freiburg (Sonntag, 19.30 Uhr), dem SV Darmstadt 98 (2. März, 15.30 Uhr) und dem 1. FC Heidenheim (9. März, 15.30 Uhr). Erst im Gastspiel beim VfL Wolfsburg am 16. März (15.30 Uhr, alle LIVE! bei kicker), aber immerhin noch vor der Länderspielpause, darf Pedersen wieder eingreifen. Der FCA hat dem Urteil bereits zugestimmt.

Gegen Wolfsburg war Pedersen mit Gelb davongekommen

Für Pedersen war es die erste Rote Karte seiner Profikarriere, hätte aber eigentlich schon die zweite allein in dieser Bundesliga-Saison sein müssen. Denn: Schon beim 3:2-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg am 9. Spieltag hatte der Linksverteidiger sich einen üblen Tritt erlaubt, war aber mit der Gelben Karte davongekommen, was auch der zuständige Schiedsrichter Daniel Schlager im Anschluss als Fehlentscheidung eingeordnet hatte. Patrick Wimmer, der damals der Leidtragende gewesen war, hatte sogar verletzt ausgewechselt werden müssen.

Diesmal wurde Pedersen nicht verschont und sah als Vierter in der Augsburger Bundesliga-Geschichte nach Torsten Oehrl, Giovanni Sio und Marcel Heller als Einwechselspieler die Rote Karte. Nachdem er bereits am 17. Spieltag nach fünf Gelben Karten gefehlt hatte, kommt auf den ehemaligen U-21-Nationalspieler die zweite Sperre der Saison zu. In der Startelf hatte er aber zuletzt ohnehin nicht mehr gestanden. Links hinten vertraut Trainer Jess Thorup auf Iago, der seit der Winterpause wieder fit ist.