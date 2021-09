Diesmal meistert Itakura seinen Kaltstart

Bei seinem Kaltstart gegen Jahn Regensburg Mitte August hatte Ko Itakura noch sichtlich Schwierigkeiten, beim 1:0 in Paderborn zeigte Schalkes neuer Verteidiger nun aber, wie wichtig er sein kann - keine 48 Stunden, nachdem er ins Teamtraining zurückgekehrt war.

Während Torjäger Simon Terodde (jetzt sieben Treffer in sechs Ligaspielen) ganz Schalke regelmäßig in Ekstase versetzt, etabliert sich am anderen Ende des Feldes still und leise ein Mann in der Defensive der Königsblauen. Ko Itakura sei "ein absoluter Gewinn für unsere Mannschaft", sagte Trainer Dimitrios Grammozis nach dem 1:0-Sieg in Paderborn.

Tagelang sah es so aus, als könnte der Innenverteidiger bei diesem Auswärtsspiel nicht mitwirken. Seine Länderspielreise mit Japan hatte der von Manchester City ausgeliehene Abwehrstratege, für den sich die Gelsenkirchener eine Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro sicherten, wegen muskulärer Probleme abbrechen müssen - erst 48 Stunden vor dem Anpfiff war er überhaupt ins Mannschaftstraining der Schalker eingestiegen. Doch Grammozis beorderte ihn in Paderborn in die Startelf.

Itakura "lebt diesen Verein"

Aus mehreren Gründen: Zum einen hat sich bislang kein anderer Spieler für die zentrale Defensivrolle aufgedrängt - weder Neuzugang Dries Wouters noch Florian Flick. Zum anderen hat es Itakura geschafft, sich rasch im Ruhrpott zu akklimatisieren. "Er hat sich schnell integriert", sagt Sportdirektor Rouven Schröder. "Er lebt diesen Verein schon nach kurzer Zeit." Itakura erledigt seinen Job unaufgeregt und ruhig, aber gewissenhaft und effektiv.

Bei seinem Kaltstart in Königsblau Mitte August hatte er noch Probleme. Nur wenige Stunden nach seiner Verpflichtung wechselte Grammozis ihn einst zur Pause ein, womit er dem 24-Jährigen keinen Gefallen tat: Itakura wirkte desorientiert (kicker-Note 5).

Den Kaltstart in Paderborn meisterte er um Längen besser (Note 2,5). Schon zuvor beim 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf, als er nach 86 Minuten ausgewechselt wurde, hatte der Innenverteidiger sich gut geschlagen (Note 2,5). Es wäre keine Überraschung, wenn er auch am Freitag gegen den Karlsruher SC (18.30 Uhr) Schalkes Abwehrchef wäre.