Diesmal könnte die Wahl auf Kolodziejczak fallen

Ouwejan ist verletzt, Calhanoglu und Mohr haben unter Reis als Linksverteidiger Schwächen gezeigt: In seinem dritten Spiel als Schalke-Trainer könnte er gegen Mainz mit Kolodziejczak bereits den vierten Spieler auf der linken Abwehrseite einsetzen.

Auch wenn sich Schalke 04 bei Mitaufsteiger SV Werder mit 1:2 geschlagen geben musste, würde aus Sicht von Trainer Thomas Reis mit Blick auf das Heimspiel am Mittwoch gegen Mainz 05 (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) "nichts dagegensprechen, mit derselben Mannschaft wie in Bremen aufzulaufen". Die Leistung an der Weser hat dem Coach gefallen. Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass Reis in seinem dritten Spiel als S04-Trainer auf der Linksverteidigerposition bereits den vierten Profi zum Zuge kommen lässt. Oder besser: lassen muss.

Bei seinem Debüt als S04-Coach am 30. Oktober gegen den SC Freiburg (0:2) hatte Reis natürlich Thomas Ouwejan als linken Abwehrspieler in die Startelf beordert, doch der Niederländer verletzte sich in der Anfangsphase, nach etwas mehr als einer halben Stunde musste er die Segel streichen. Überraschend entschied sich Reis dafür, nicht Tobias Mohr einzuwechseln, sondern Kerim Calhanoglu, der bis dahin erst zwei Kurzeinsätze in dieser Saison vorweisen konnte.

Bei Calhanoglu noch "Luft nach oben"

Rückblickend sagt Reis: "Kerim ist ein junger und engagierter Spieler. Man hat gesehen, dass noch Luft nach oben ist", vor allem im Defensivbereich gebe es noch "Entwicklungspotenzial". Nach seinem Auftritt gegen Freiburg (kicker-Note 4,5) gehörte der 20-Jährige, den DFB-Trainer Hannes Wolf gerade für die anstehende U-20-Länderspielreihe in der tschechisch-deutschen Grenzregion nominiert hat, gegen Bremen nicht zum Kader der Königsblauen, er sammelte Spielpraxis in der U 23.

Gegen Werder vertraute Reis lieber auf Offensivspieler Tobias Mohr als Linksverteidiger, doch auch dieser konnte nicht überzeugen als Ersatz für Ouwejan, der wegen einer Innenbandverletzung im Knie in diesem Jahr nicht mehr mitwirken kann. Mohr (kicker-Note 5) sah insbesondere beim ersten Gegentor nicht gut aus. Reis nimmt ihn zwar in Schutz und betont, dass es in der Entstehung bei der gesamten Mannschaft "eine Fehlerkette" gegeben habe, doch am Mittwoch gegen Mainz könnte nun die Stunde für Timothee Kolodziejczak schlagen.

Zweimal im Kader, aber kein Einsatz

Im Kader steht der 31-Jährige jedenfalls, es wird das dritte Mal in dieser Saison sein. "Ich habe mich für Kolo entschieden, zumal er in der Innenverteidigung und auf der Außenbahn spielen kann", verriet Reis am Dienstag. Schalke 04 hatte seinen Gastspieler Mitte Oktober bis zum Saisonende unter Vertrag genommen und damit auf den gravierenden personellen Engpass in der Innenverteidigung reagiert.

Mittlerweile haben die Königsblauen sechs Langzeitverletzte zu beklagen, bis auf Rodrigo Zalazar (Mittelfußbruch) und Ouwejan handelt es sich dabei ausschließlich um Innenverteidiger: Sepp van den Berg (Sprunggelenk), Marcin Kaminski (Risswunde), Leo Greiml (Meniskus) und Ibrahima Cissé (Muskelverletzung).

Toni Lieto