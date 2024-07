Diesmal Fortuna: Mittelstädt ist zurück in Köln

Fortuna Köln hat Hendrik Mittelstädt verpflichtet. Der 24-jährige Angreifer spielte vergangene Saison beim SC Verl, blieb in 14 Drittliga-Partien aber torlos. Zwischen 2021 und 2023 lief Mittelstädt für die zweite Mannschaft des 1. FC Köln auf und traf in 41 Regionalliga-Begegnungen 11-mal. Trainer Matthias Mink erklärt in einer Meldung: "Hendrik war schon in den letzten Transferperioden immer wieder Thema bei uns. Umso schöner, dass es jetzt endlich mit der Verpflichtung funktioniert hat. Mit Hendrik bekommen wir einen Neuner, der unserem Spiel weitere Torgefährlichkeit geben wird."