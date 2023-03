Diesmal ein Kreuzbandriss: Babelsbergs Schmidt erneut im Verletzungspech

Herber Rückschlag für Tino Schmidt vom SV Babelsberg 03: Nachdem der Mittelfeldspieler zu Saisonbeginn schon länger ausfiel, wird ihn nun ein Kreuzbandriss monatelang außer Gefecht setzen.

Am heutigen Dienstag ist es soweit, ein Termin, der genauso notwendig wie unerfreulich ist: Tino Schmidt muss operiert werden. Wie erst am späten Montagabend bekannt wurde, hat sich der 29-jährige Mittelfeldspieler des SV Babelsberg 03 in der Regionalliga-Partie am 18. Februar gegen Viktoria Berlin einen Kreuzbandriss zugezogen, auch das Außenband im rechten Kniegelenk ist angerissen.

Für Schmidt setzt sich damit das Verletzungspech fort, das er Mitte September nach überwundener langwieriger Sehnenentzündung im Oberschenkel eigentlich hinter sich geglaubt hatte. Vielmehr hofften Babelsberg und Schmidt, dass sie gemeinsam in dieser Saison noch dessen 100. Pflichtspiel im Trikot der Filmstädter feiern dürfen, doch darauf muss der gebürtige Nordhäuser, der für den 1. FC Kaiserslautern einmal 2. Bundesliga und für die Sportfreunde Lotte und Carl Zeiss Jena insgesamt zehnmal 3. Liga gespielt hat, noch eine ganze Weile warten.