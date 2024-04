Diesmal der TVD Velbert: Pappas kehrt auf die Trainerbank zurück

Der TVD Velbert rutscht in der Oberliga Niederrhein immer näher an die Abstiegszone und hat aus diesem Grund einen Trainer installiert, der bis Mitte Februar noch den Stadtnachbarn SSVg Velbert in der Regionalliga trainiert hatte.

Kennt die Oberliga Niederrhein: Dimitrios Pappas, der bis Saisonende den TVD Velbert trainiert. FUNKE Foto Services