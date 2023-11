Diesmal der Schock in 90.+5: Saarbrücken verspielt Sieg

3. Liga - Highlights by MagentaSport 06.11.2023

5:00Nach dem sensationellen Siegtreffer in der 96. Minute im DFB-Pokal gegen Bayern München ereilte diesmal Saarbrücken der späte Schock. Beim Gastspiel in Sandhausen traf Yassin Ben Balla für die Hausherren in der Nachspielzeit.