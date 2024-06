"Dieses Trikot ist meine Haut": Mourinho unterschreibt bei Fenerbahce

José Mourinho ist nun auch offiziell Trainer von Fenerbahce. Seiner Vorstellung fehlte es nicht an Pathos.

Emotionale Vorstellung: José Mourinho am Sonntagabend in Istanbul. dia images via Getty Images

Bereits am Samstagabend hatte Mourinho in einem kurzen Video angekündigt, Trainer von Fenerbahce zu werden. Nicht mal 24 Stunden später bevölkerten zehntausende Fans das Ülker-Stadion des türkischen Vizemeisters, um der Ankunft des Portugiesen beizuwohnen. Eine Vorstellung, die normalerweise nur Akteuren zuteil wird, die auf dem Platz statt an der Seitenlinie stehen. Nicht so bei "The Special One".

Kurz nach 19 Uhr Ortszeit betrat Mourinho mit Fenerbahce-Präsident Ali Koc den Rasen über einen blauen Teppich, begab sich auf ein aufgebautes Podium und unterschrieb einen Vertrag, der Medienberichten zufolge bis 2026 laufen soll. Die Fans brannten währenddessen Pyrotechnik ab und feierten Mourinho mit Sprechchören. Ein Fan stürmte aufs Podium, um Mourinho um den Hals zu fallen. Dieser reagierte gelassen und posierte für ein gemeinsames Foto.

Koc bezeichnete Mourinho als "einen der besten fünf Trainer der Geschichte" und rief einen "historischen Tag für unseren Verein" aus. Bereits zuvor war die Vorstellung des Coaches äußerst extravagant verlaufen. Auf den Social-Media-Kanälen postete Fenerbahce Fotos von Mourinho, wie er bereits im Flugzeug auf das Ülker-Stadion herabblickt. Später folgten Bilder von der Landung am Flughafen sowie ein Foto des 61-Jährigen auf einem Boot mit der türkischen Flagge im Hintergrund.

Bei seiner Vorstellung setzte Mourinho dann weiter auf Pathos: "Das ist eine große Verantwortung, ich gehöre von jetzt an zur Familie", sagte Mourinho unter tosendem Applaus der Fans. Normalerweise werde ein Trainer erst nach Siegen gefeiert und geliebt, doch "in diesem Fall fühle ich die Liebe vor den Siegen", führte Mourinho aus. "Dieses Trikot ist meine Haut", sagte er weiter und wedelte dabei mit einem Auswärtstrikot. "Eure Träume sind jetzt meine Träume."

Mourinho tritt in Istanbul die Nachfolge von Ismail Kartal an, dessen Vertrag zum 30. Juni ausläuft. Unter Kartal hatte Fenerbahce in der abgelaufenen Saison zwar beeindruckende 99 Punkte gesammelt, was hinter Stadtrivale Galatasaray (102 Punkte) aber nur zu Rang zwei reichte. Koc kündigte an: "Diese Unterschrift heute ist ein Vorbote des Niveaus, auf das wir Fenerbahce bringen wollen."