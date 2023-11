"Dieses Tor hat alles ruiniert": Napoli-Coach Garcia ärgert sich über eine Sache

Mit dem verspielten 1:0 im Champions-League-Heimspiel gegen Union Berlin verpasste Napoli das quasi sichere Ticket für das Achtelfinale. Dennoch sind die Chancen aufs Weiterkommen hoch - genauso wie die Chancen auf die baldige Beendigung der Heimflaute, wenn man Trainer Rudi Garcia Glauben schenkt.

Vor Wochen war Rudi Garcia bereits angezählt - auch vom eigenen Präsidenten Aurelio de Laurentiis. Doch der Trainer hielt seither seinen Job, gewann unter anderem zwei der drei jüngsten Serie-A-Spiele und holte mit seinem Team gegen Milan ein 0:2 noch auf.

Nun verpassten die Neapolitaner allerdings den zweiten Sieg in Folge über Union, nach dem 1:0 im ersten Vergleich sprang vor heimischer Kulisse im Diego Armando Maradona nur ein 1:1 heraus - und das nach 1:0-Vorsprung. Nach dem Treffer von Matteo Politano, dem besten Mann auf dem Platz, waren die Gastgeber nach einer eigenen Ecke ins offene Messer gerannt - was David Datro Fofana bestraft hatte.

Und so standen hernach nur sieben Punkte in der Champions-League-Gruppe C auf der Habenseite, nicht neun - gepaart mit dem unschönen Fakt aus SSC-Sicht, nun schon seit 27. September (4:1 gegen Udinese Calcio) nicht mehr daheim gewonnen zu haben.

Das Weiterkommen ist an den finalen beiden Spieltagen und besonders beim abschließenden Heimspiel gegen Verfolger Braga (12. Dezember) immer noch vergleichsweise einfach möglich. Dementsprechend sank die Laune nach Abpfiff nicht vollends in den Keller, auch die Fans pfiffen nur etwas, als Trainer Rudi Garcia Minuten vor Schluss den starken Politano für den Ex-Frankfurter Jesper Lindström vom Feld genommen hatte.

Apropos Garcia: Der Coach stand nach dem 1:1 Rede und Antwort, analysierte und gab zu Protokoll, grundsätzlich zufrieden zu sein.

"Wir hätten einen Sieg absolut verdient gehabt", so der frühere al-Nassr-, Lyon-, Marseille- und Roma-Trainer gegenüber "Sky Sport Italia". "Wir haben gut gespielt, wir hätten nur konsequenter attackieren und das zweite Tor machen müssen."

"Das wird uns als Lektion fürs nächste Mal dienen"

Was ihn aber vehement störte, war das Verhalten vor dem 1:1: "Dieses kassierte Tor hat am Ende alles ruiniert ... Wir hätten niemals nach einer eigenen Ecke ein Tor kassieren dürfen. Das war wirklich der einzig negative Aspekt für uns an diesem Abend. Normalerweise stehen drei im Rückraum, wenn wir führen vier." Das war hier aber nicht der Fall gewesen, wie Garcia weiter ausführte: "Vielleicht, weil wir die Ecke viel zu schnell ausgeführt haben. So sind wir nicht in die Positionen gekommen. Das wird uns als Lektion fürs nächste Mal dienen."

Die sieglose Heimspielserie sei dagegen nicht groß verankert in seinem Kopf. So sagte der Napoli-Coach mit Blickrichtung auf das Duell mit Empoli am kommenden Sonntag (12.30 Uhr, LIVE! bei kicker): "Dieser Lauf wird am Sonntag enden!" Zwar müsse sich seine Mannschaft nach dem Auftritt in der Königsklasse erst erholen, doch der Siegeswille sei ungebrochen: "Wir müssen in der Serie A gewinnen und klettern." Denn aktuell steht der amtierende Meister nur auf dem vierten Platz und hat schon sieben Zähler Rückstand auf Inter Mailand.