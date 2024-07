Dieses Team hat allen Grund, stolz zu sein

Im Achtelfinale verloren und doch vieles gewonnen. Die österreichische Nationalmannschaft hat bei der EM in Deutschland einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ein Kommentar von kicker-Österreich-Redakteur Nikolaus Fink.

Was unter dem Strich bleibt, ist das neuerliche Aus im EM-Achtelfinale. Dennoch muss und darf das österreichische Nationalteam auf das in Deutschland Gezeigte stolz sein. Daran ändert auch die ebenso bittere wie vermeidbare 1:2-Niederlage gegen die Türkei nichts. Gar nichts.

In der Vergangenheit oft als Fußballzwerg belächelt, wusste die Elf von Ralf Rangnick bei der Endrunde nicht nur die eigenen Fans zu begeistern. Die Mannschaft zeigte in allen vier Partien mitreißende Leistungen und bot den mitunter attraktivsten Fußball aller Teams. Dass Österreich die Hammergruppe D auf Platz eins beendete, ist Indiz genug, dass es in Deutschland auch noch deutlich weiter hätte gehen können.

Ein Traum, der Österreich vereinte

Gegen die Türkei gaben letztlich Kleinigkeiten den Ausschlag. Wer weiß, was passiert wäre, hätte Christoph Baumgartner seinen Kopfball in der Nachspielzeit im Tor untergebracht? Vermutlich stünde Österreich jetzt im Viertelfinale und dürfte weiterhin vom Endspiel in Berlin träumen. Ein Traum, der angesichts der günstigen Auslosung nach der Gruppenphase alles andere als unrealisierbar schien.

Es war auch ein Traum, der das politisch gespaltene Österreich für kurze Zeit vereinte. Selten zuvor erfuhr eine rot-weiß-rote Nationalmannschaft derart viel Unterstützung aus dem eigenen Land. Public-Viewing-Standorte platzten aus allen Nähten und auch die Unterstützung vor Ort suchte ihresgleichen. "Man hat gespürt, dass das ganze Land hinter uns steht", meinte etwa Mittelfeldmann Nicolas Seiwald.

Zu verdanken hat sich das die Mannschaft großteils selbst. Spielte Österreich im März 2022 im verwaisten Wiener Ernst-Happel-Stadion noch vor 6.600 Zuschauern, ist nun eine große Euphorie um das Nationalteam entstanden. Vor allem dank Rangnick, der das Team auf ein völlig neues Level hob und für seine Aufgabe beim ÖFB selbst dem großen FC Bayern München absagte.

Österreich spielt auch menschlich im Konzert der Großen mit

Bei der EM stellte Rangnick nicht nur unter Beweis, welch großer Trainer er ist. Mit für das Geschäft ungewohnt klaren Worten warnte der 66-Jährige vor dem drohenden Rechtsruck in Österreich und Europa. Dass Michael Gregoritsch es ihm unmittelbar nach einer der tragischsten Niederlagen seiner Karriere gleichtat, zeigt, dass das Nationalteam auch menschlich im Konzert der Großen mitspielt.

Fußballerisch tut Österreich das seit nunmehr zwei Jahren. Und es gibt kaum Gründe dafür, warum sich das in absehbarer Zukunft ändern sollte. Der Kern der Mannschaft ist im besten Fußballalter und wird das auch bei der WM 2026 noch sein. Zumindest das darf den rot-weiß-roten Fans in diesen Tagen ein kleiner Trost sein.