"Dieses Spiel ist uns scheißegal": Als Inters letztes CL-Heimspiel gegen Milan eskalierte

Vor 18 Jahren hatte Inter letztmals in der Champions League Heimrecht gegen Milan. Das Derby blieb jedoch nicht aufgrund von Sportlichem in Erinnerung.

Flaschen, Fackeln und andere Wurfgeschosse flogen aus der Inter-Kurve in den Strafraum im Giuseppe Meazza. Während Feuerwehrmänner - wohlgemerkt mit Schutzhelmen - bereits die Fackeln aus dem Sechzehner entfernten, lief Milans Torhüter Dida anstatt Richtung Mittellinie parallel zur Grundlinie relativ gelassen zur rechten Seite. Eine fatale Entscheidung: Ein Feuerwerkskörper landete auf der rechten Schulter des Brasilianers.

"Dieser Eklat hat dem italienischen Fußball mehr geschadet als mir", sagt Dida allerdings - einer der dunkelsten Tage in der Geschichte des Derby della Madonnina war geboren.

Umgekehrte Ausgangslage als heute

Am Dienstag, gut 18 Jahre später, hat Inter erstmals seit diesem Ereignis wieder Heimrecht in der Champions League gegen Milan. Anders als am 12. April 2005 ist es aber nicht das Rückspiel im Viertelfinale, sondern im Halbfinale. Die Vorzeichen vor dem entscheidenden Aufeinandertreffen sind in der Gegenwart ebenfalls andere. Während die Nerazzurri am Dienstagabend mit einer Zwei-Tore-Führung in die Partie gehen, mussten sie diese Hypothek damals wettmachen.

Inters Chancen auf ein Comeback hätten sich 2005 beinahe schon in der dritten Minute drastisch erhöht. Doch Andriy Shevchenko wurde nach einem Kopfstoß gegen Marco Materazzi vom deutschen Schiedsrichter Markus Merk nicht des Feldes verwiesen - die Interisti fühlten sich schon früh vom Referee benachteiligt. Als dann auch noch ausgerechnet der Ukrainer in der 29. Minute mit einem strammen Schuss zur Führung traf, erhöhte sich der Frust bei den Anhängern.

Dieses Bild erinnert mich daran, dass Fußball das schönste Spiel der Welt ist. Stefano Rellandini

Aufgrund der Auswärtstorregel benötigten die Nerazzurri nun vier Tore, an ein Comeback glaubten die Inter-Ultras daher nicht mehr: "Dieses Spiel ist uns scheißegal", hallte es von der Curva Nord gut eine halbe Stunde vor dem Ende. Wie sehr ihnen der Ausgang der Partie egal war, zeigte sich in der Folge. Nachdem Schiedsrichter Merk den vermeintlichen Ausgleichstreffer von Esteban Cambiasso wegen eines vorangegangenen Stürmerfouls von Julio Cruz an Dida zurückgenommen hatte (71. Minute), regnete es zahlreiche Feuerwerkskörper von der Tribüne in den Strafraum. Daraufhin wurde die Partie unterbrochen und die Spieler kehrten erst gut 20 Minuten später wieder aus den Katakomben zurück auf den Platz.

Schauten sich den Pyro-Nebel gemeinsam an: Marco Materazzi (li.) und Rui Costa. imago

Da weiterhin Fackeln auf das Feld flogen, schauten die Akteure aus sicherer Entfernung dann auf den Pyro-Nebel vor der Nordtribüne. Unter anderem gesellte sich Materazzi zu Milans Rui Costa und legte für einen kurzen Moment seinen Ellenbogen ganz locker auf die Schulter seines Gegenspielers - ein Bild, das in die Fußballgeschichte eingehen sollte.

"Dieses Bild erinnert mich daran, dass Fußball nicht nur aus Kämpfen zwischen Fans besteht. Es geht nicht nur um Geld. Es ist nicht nur ein Geschäft. Wenn ich dieses Bild anschaue, werde ich daran erinnert, dass Fußball das schönste Spiel der Welt ist", erklärte Stefano Rellandini, der diese Szene mit seiner Kamera festgehalten hatte, gegenüber dem "Guardian".

Doch nicht nur die Tatsache, dass die beiden Gegenspieler waren, macht das Foto zu etwas Besonderem: "Materazzi hatte nicht den besten Ruf. Er war ein sehr harter Spieler, der um jeden Preis gewinnen wollte. Rui Costa war eher ein Künstler, sanfter - die Art, wie er Fußball spielte, war poetisch. Das erste, was ich dachte: 'Wow, wie seltsam. Hier stehen zwei verschiedene Spieler aus verschiedenen Mannschaften mit zwei völlig unterschiedlichen Fußballstilen als Freunde nebeneinander'", gab Rellandini rückblickend seine Gedanken preis.

Obwohl das Spiel nach der zwischenzeitlichen Unterbrechung letztlich komplett abgebrochen wurde, Inter durch eine 0:3-Wertung ausschied und eine harte Strafe kassierte (unter anderem sechs Heimspiele ohne Zuschauer), verdeutlichte eine kurze Szene inmitten von all dem Chaos am Ende die Schönheit des "schönen Spiels".