Dieses Mal mit Sonnenschein: Pogacar gewinnt zweite Bergankunft

Tadej Pogacar bleibt bei der Katalonien-Rundfahrt das Maß aller Dinge. Der Slowene gewann am Mittwoch auch die zweite Bergankunft und baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus.

Auch auf der 3. Etappe der diesjährigen Katalonien-Rundfahrt stellte Pogacar seine außergewöhnliche Frühform unter Beweis. Der 25-Jährige gewann nach 176,70 Kilometern von Sant Joan de les Abadesses nach Port Ainé in 4:34,25 Stunden vor dem Spanier Mikel Landa und dem Italiener Antonio Tiberi und baute seinen Vorsprung der Gesamtwertung noch aus.

Bereits am Dienstag hatte Pogacar die erste Bergankunft für sich entschieden. Und auch am Mittwoch schüttelte er im 18,7 Kilometer langen Anstieg, der eine Durchschnittssteigung von 6,8 Prozent aufwies, seine Mistreiter fast schon spielerisch ab und überquerte als Erster den Zielstrich auf 1959 Metern. Dieses Mal aber bei Sonnenschein, nachdem am Vortag Regen und Kälte für eher widrige Bedingungen gesorgt hatten.

Landa rettet Rang zwei, Tiberi gewinnt Platz drei

Im Schlussanstieg wagte von den Favoriten Landa als erster Fahrer eine Attacke. Der Soudal-QuickStep-Fahrer konnte sich auch absetzen, doch Pogacar konterte, holte Landa nicht nur ein, sondern zog unwiderstehlich an diesem vorbei. Der Slowene fuhr unbehelligt dem Sieg entgegen, während hinter ihm Landa die Angriffe weiterer Fahrer abwehren musste. Der Spanier rettete aber Rang zwei, während Tiberi sich im Sprint einer Dreiergruppe gegen den Niederländer Wout Poels (Bahrain-Victorious) sowie dem US-Amerikaner Sepp Kuss (Visma - Lease a bike) durchsetzen konnte.

Durch seinen zweiten Tagessieg in Folge baute Pogacar in der Gesamtwertung seinen Vorsprung auf Landa auf 2:27 Minuten aus, Aleksander Vlasov vom deutschen Team Bora-hansgrohe liegt nunmehr 2:55 Minuten zurück.

Am Donnerstag steht auf der 4. Etappe zwischen Sort und Lleida mit dem 900 Meter hohen Port d'Ager zwar eine Bergwertung der 2. Kategorie an, doch da es anschließend noch rund 100 Kilometer abfallend ins Ziel geht, könnten die Sprinter ihre Chance suchen. Die Katalonien-Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona.

3. Etappe: Sant Joan de les Abadesses - Port Ainé (176,70 km)

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 4:34:25 Std.; 2. Mikel Landa Meana (Spanien) - Soudal Quick-Step + 48 Sek.; 3. Antonio Tiberi (Italien) - Bahrain Victorious + 1:03 Min.; 4. Wouter Poels (Niederlande) - Bahrain Victorious; 5. Sepp Kuss (USA) - Team Visma; 6. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 1:10; 7. Cristian Rodriguez Martin (Spanien) - Arkéa - B&B Hotels; 8. Chris Harper (Australien) - Team Jayco AlUla; 9. Lenny Martinez (Frankreich) - Groupama-FDJ; 10. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 3. Etappe

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 13:38:12 Std.; 2. Mikel Landa Meana (Spanien) - Soudal Quick-Step + 2:27 Min.; 3. Aleksander Vlasov (Russland) - Bora-hansgrohe + 2:55; 4. Lenny Martinez (Frankreich) - Groupama-FDJ + 3:21; 5. Chris Harper (Australien) - Team Jayco AlUla + 3:22; 6. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 3:27; 7. Sepp Kuss (USA) - Team Visma + 3:34; 8. Wouter Poels (Niederlande) - Bahrain Victorious; 9. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) - Ineos Grenadiers + 3:50; 10. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 3:52