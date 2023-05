"Dieses Jahr sind wir an der Reihe": Wolfsburg feiert und hofft aufs Triple

Der erste Champions-League-Titel seit neun Jahren ist greifbar. Die Wölfinnen waren nach dem Finaleinzug ausgepumpt, glücklich - und bedankten sich bei einer fast schon Abgeschriebenen.

Wird ein Fußballspiel erst in der 119. Minute entschieden, fühlen sich Sieg und Niederlage erfahrungsgemäß noch intensiver als ohnehin schon an. Probandinnen, mit denen man am Montagabend eine Feldstudie hätte durchführen können: Pauline Bremer, Alexandra Popp, Tommy Stroot - und Lotte Wubben-Moy.

Weil Letztgenannte, Verteidigerin des FC Arsenal, am eigenen Sechzehner ins Dribbling ging und den Ball an Jule Brand verlor, fiel das Elfmeterschießen aus, das schon alle einkalkuliert hatten. Brand legte quer auf Bremer, die legte die Kugel ins Tor. 3:2 für Wolfsburg. Wenige Minuten später trösteten Teamkolleginnen und Trainer die am Boden zerstörte Wubben-Moy, während alle Grün-Weißen jubelnd durchs Emirates Stadium sprangen.

Stroot preist Bremers "unglaubliche Mentalität"

"Wir gehören zu den besten zwei Mannschaften Europas. Jetzt dürfen wir feiern", sagte Stroot, der Trainer des siegreichen VfL Wolfsburg. Er pries die "unglaubliche Mentalität" von Matchwinnerin Bremer: "Gerade nach all den Rückschlägen durch Verletzungen - sie hat immer weitergemacht." Die Rolle als Jokerin habe sie sehr gut angenommen. "Pauli (Bremers Spitzname, Anm. d. Red.) hat etwas Besonderes und kann immer Torgefahr ausstrahlen. Deswegen haben wir sie eingewechselt."

Die 27-Jährige wird die Wölfinnen am Saisonende verlassen, kein einziger Startelfeinsatz steht 2022/23 für sie bisher zu Buche. Ausgerechnet sie, die fast schon Abgeschriebene, schoss ihr Team ins Endspiel. Damit wird sie mit einem Highlight vom VfL abtreten. "Barcelona ist ein Bombengegner. Größer geht es eigentlich nicht mehr", sagte sie.

Die andere Torschützin war zugleich eine weitere Schlüsselfigur, wahrscheinlich noch entscheidender. "Sie ist extrem wichtig", sagte ihr Trainer über Kapitänin Popp. "Sie hat die Gabe, ein Spiel auf Mentalitätsebene zu lesen. Sie ist da, ein wichtiger Faktor und Stabilisator." Mit Tacklings, starken Pässen und dem Kopfballtor zum 2:1 überzeugte die Nationalspielerin.

Das letzte Triple datiert noch aus einer anderen Zeitrechnung

Und wie Popp selbst sich fühlte? Schließlich war sie nach Verletzung erst kürzlich ins Teamtraining zurückgekehrt - und marschierte nun 120 Minuten lang voran. "Verdammte Axt, ich kann nicht mehr", habe sie nach Schlusspfiff gedacht, als der erste Freudenrausch abklang.

"Ich habe fast keine Kraft mehr zum Feiern", sagte die 32-Jährige. "Das Spiel war brutal anstrengend und brutal hart. Aber ich bin megahappy." Popp hält das Triple für möglich: "Ein bisschen ist in der Meisterschaft noch offen (vier Spieltage vor Schluss hat Wolfsburg einen Punkt Rückstand auf den FC Bayern, d. Red.), und wir haben das Pokalfinale vor der Brust. Da wollen wir definitiv alles gewinnen."

Das letzte Triple der insgesamt so titelträchtigen Wölfinnen ist zehn Jahre her, der letzte Triumph in der Königsklasse auch schon neun Jahre. Er stammt aus einer anderen Ära des Frauenfußballs: Erst in den Jahren danach steckten Weltklubs wie Barcelona, Chelsea oder Arsenal viel Geld und Expertise in ihre Teams. Erst danach füllte die Women's Champions League, inzwischen mit Gruppen- und K.-o.-Phase grundlegend reformiert, die größten Stadien Europas.

Co-Trainerin Kulig geht in die Schweiz

Nun steht nur noch der große FC Barcelona im Weg. "In den letzten Jahren, in denen wir oft im Finale standen, hat immer irgendwas gefehlt", sagte Popp. "Ich glaube, dieses Jahr sind wir an der Reihe. Das Schöne ist: Ich finde, wir haben unsere ganze Qualität noch gar nicht ausgespielt. Das darf dann im Champions-League-Finale passieren."

Derweil steht fest, dass nicht nur Stürmerin Bremer, sondern auch Co-Trainerin Kim Kulig Wolfsburg im Sommer verlassen wird. Wie die Wölfinnen am Dienstagmittag bekanntgaben, wechselt die ehemalige Nationalspielerin zum FC Basel und wird dort zur neuen Saison als Cheftrainerin auf Katja Greulich nachfolgen. Wer Kulig im Trainerteam des VfL ersetzen wird, ist noch offen.