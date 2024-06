"Dieser Weg ist für mich nicht vorbei": Fellhauer verlängert bei der SVE

Die SV Elversberg hat den auslaufenden Vertrag mit Robin Fellhauer um weitere drei Jahre bis 2027 verlängert. Das teilte der Zweitligist am Mittwochabend mit.

Seit 2019 spielt Robin Fellhauer beim SVS und kann mittlerweile wettbewerbsübergreifend auf 150 Spiele für die Saarländer verweisen. Der vielseitig einsetzbare 26-Jährige gehört zu den dienstältesten Profis im Kader der Elversberger.

In der vergangenen Saison kam er unter anderem rechts hinten, im defensiven Mittelfeld und auch in der Innenverteidigung auf. Insgesamt lief er 29-mal in Liga zwei (kicker-Notenschnitt 3,41) auf und half damit tatkräftig mit, dass man die Klasse gehalten hat.

Fellhauer machte mit der SVE zwei Aufstiege mit und ist als Defensivspieler auch offensiv ein wichtiger Faktor - 43 Torbeteiligungen (10 Tore, 33 Vorlagen) unterstreichen dies.

Zufriedenheit bei Spieler und Klub

"Wir schätzen Robin aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten, aber auch als auch als Persönlichkeit in unserem Team sehr. Er hat in den vergangenen Jahren immer mehr eine tragende Rolle innerhalb der Mannschaft eingenommen und ist ein extrem wertvoller Faktor für uns“, lobt Sportvorstand Ole Book den 26-Jährigen und freut sich darüber, "dass er sich für die SVE entschieden hat und den Weg mit uns weiter beschreiten möchte."

Fellhauer seinerseits verweist auf den "spannenden und sehr erfolgreichen Weg", den man "in den letzten fünf Jahren gemeinsam gegangen" sei und betont: "Dieser Weg ist für mich jetzt noch nicht vorbei. Ich habe immer einen sehr vertrauenswürdigen Austausch mit den Verantwortlichen geführt, möchte in Zukunft noch mehr Verantwortung übernehmen und meinen Teil dazu beitragen, den Verein in der 2. Bundesliga mit unserer Art des Fußballs zu etablieren."