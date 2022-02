"Dieser Verein ist so besonders": Labbadia über Fürths "fantastischen Weg"

In der Saison 2007/08 trainierte Bruno Labbadia (55) die SpVgg Greuther Fürth. Seit dieser Zeit verfolgt er das Kleeblatt intensiv, "wie keinen anderen Verein, seitdem ich weg bin". Für den kicker schätzt der Trainer die Lage beim Aufsteiger und Tabellenschlusslicht ein.

Wann haben Sie Fürth zuletzt live gesehen, Herr Labbadia?

Beim 0:1 gegen den VfL Bochum im vergangenen Herbst, ansonsten bin ich derzeit eher im Ausland unterwegs.

Wie würden Sie diese Bundesligasaison des Kleeblatts beschreiben?

Zunächst muss ich sagen: Es ist ein fantastischer Verein. Bei der Beurteilung dieser Spielzeit sind die Fakten alles entscheidend. In der Berichterstattung ist mir vieles zu oberflächlich, es wird nur auf die Ergebnisse geschaut.

Wie meinen Sie das?

Mich hat es im Sommer berührt, ja sogar geschmerzt, dass Fürth nach dem sensationellen Aufstieg mit einer schwächeren Mannschaft in die Bundesliga starten musste. Mit David Raum, der es mittlerweile zum Nationalspieler geschafft hat, Paul Jaeckel, den ich aus Wolfsburg kenne, und Sebastian Ernst verließen zunächst drei Topkräfte ablösefrei den Verein, ehe man auch noch Anton Stach verkaufen musste, damit die wirtschaftliche Bilanz stimmt. Hätte man all diese Spieler halten können, wäre es super spannend in Sachen Klassenerhalt geworden. Das hat mir leidgetan, weil die SpVgg sich nicht nach Herzenslust eine Mannschaft zusammenkaufen kann. Dem Aufstieg ging eine sensationelle Arbeit über zwei, drei Jahre voraus, das sehen nur viele Menschen mit Blick auf die Tabelle nicht.

Wie bewerten Sie die Arbeit von Manager Rachid Azzouzi und Trainer Stefan Leitl?

Sensationell! Rachid hat sich zu einem Top-Manager entwickelt, und Stefan war mein Spieler in Darmstadt, ich habe mich beim Aufstieg riesig für ihn gefreut. Wie schon bei Fürths erstem Aufstieg 2012 (unter Trainer Mike Büskens, d. Red.) wählte auch er den spielerischen Ansatz. Das war richtig, weil er in der 2. Liga Erfolg gebracht hat. Mit Blick auf die Klasse der Teams in der Bundesliga ist dieser mutige Stil dort für einen Aufsteiger natürlich schwierig umzusetzen. Rachid setzt immer wieder auf Talente aus der eigenen Jugend und unterklassigen Ligen, dieser Weg ist mit Blick auf den Mini-Etat alternativlos.

Hat die SpVgg noch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt?

Im Abstiegskampf ist es wichtig, nie den Glauben zu verlieren, solange der Klassenerhalt rechnerisch möglich ist. Das klingt platt, ist aber so. Wie viele Vereine gab es in den vergangenen Jahren, die sich aufgegeben hatten und am Ende dachten: "Shit, hätten wir doch bloß das eine Spiel mehr gewonnen, dann hätte es gereicht?" Am Saisonende spielen die Nerven eine Rolle, der Druck steigt, es passieren verrückte Ergebnisse. Und die anderen Klubs haben mehr zu verlieren als die SpVgg. Ich drücke jedenfalls fest die Daumen, dass sie nochmals Tuchfühlung aufnehmen können. Der erste Heimsieg war psychologisch wichtig, die Ergebnisse sind mittlerweile eng, sie müssen sich Punkt für Punkt ranpirschen. Fürth hat jedenfalls mehr zu gewinnen als zu verlieren.

Kann Leitls Team in den nächsten Spielen gegen Ihre Ex-Klubs Wolfsburg und Hertha diese tief in den Schlamassel ziehen?

Ich bitte um Verständnis, dass ich zu meinen ehemaligen Klubs nichts sagen möchte, nur bei Fürth war es mir schon lange ein Bedürfnis. Diese Spiele werden aber in jedem Fall spannend zu beobachten.

Zu Ihrer Zeit bei der SpVgg hatte Helmut Hack noch das Sagen. Hat sich der Verein von ihm emanzipiert?

Sein Geist schwebt weiter im Ronhof, auch wenn er nicht mehr verantwortlich ist. Allein der tolle VIP-Raum trägt seine Handschrift. Dort, im Stadion, in der ganzen Infrastruktur steckt viel Liebe drin. Hacks Ziel lautete immer, den Verein so aufzustellen, dass er auch ohne ihn funktioniert. Das hat er geschafft. Rachid Azzouzi zurückzuholen war zum Beispiel ein Zeichen, wie weit er gedacht hat. Für mich war Helmut Hack etwas Besonderes, er hat mich als jungen Trainer extrem wachsen lassen, unterstützt, gefördert und Ratschläge gegeben.

Muss es der Weg der SpVgg sein, ein gesunder, stabiler Zweitligist zu sein?

Diese Zielsetzung fände ich schade. Blieben sie in der Bundesliga, könnten sie darauf aufbauen, das wäre ein extremer Sprung. Sollten sie absteigen, müssen sie den Weg der vergangenen zwei, drei Jahre weitergehen und einen neuen Anlauf nehmen. Fürth wird in gewissen Punkten nie mit potenteren Klubs mithalten können. Größter Trumpf ist die Plattform, die man jungen Talenten und jungen Trainern bieten kann. Gerade für junge Trainer ist das Kleeblatt ein Traumverein. Sollte nach einem Abstieg irgendwann der dritte Aufstieg gelingen, wünsche ich Fürth vor allen, dass es dann mal alle Spieler halten und sich dadurch etablieren kann. Das wird nicht einfach, weil sie nicht so ins Risiko gehen können wie andere. Und dennoch ist dieser Weg so fantastisch, dieser Verein so besonders, dass sie und die Macher es verdient hätten, in der Bundesliga zu bleiben. Das musste einfach gesagt werden!