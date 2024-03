"Dieser Verein ist mein Leben": Streichs Abschiedsrede im Wortlaut

In zwei kurzen Videos hat sich Christian Streich von den Freiburger Fans verabschiedet. Die Ansprache des 58-Jährigen im Wortlaut ...

Bewegende Worte: Christian Streich meldete sich in einem Video zu Wort. IMAGO/Steinsiek.ch

Liebe Freundinnen und Freunde des SC Freiburg, liebe Fans, alle die uns mögen: Ich möchte euch gerne mitteilen, schweren Herzens, sehr schweren Herzens, dass ich im Sommer meine Tätigkeit als Trainer beim SC Freiburg nicht mehr fortsetzen, sondern meine Tätigkeit beende werde.

Ich habe lange überlegt, wir haben lange gesprochen, aber ich glaube, nach 29 Jahren ist es der richtige Zeitpunkt, um neue Energien, neue Leute, neue Möglichkeiten reinzulassen bei uns.

Ich glaube auch, dass unsere Spieler bei den Profis und den Menschen drumherum jetzt auch diese neue Energien brauchen. Und es war mir schon in der Vergangenheit immer sehr sehr wichtig, dass ich den Zeitpunkt nicht verpassen wollte, wo ich glaube, dass es Zeit ist zu gehen.

Ich hatte Hunderte von außergewöhnlichen Erlebnissen in meiner Tätigkeit, durfte mit meinen Mitstreitern die Fußballschule gestalten und aufbauen. Ich hatte Hunderte von Jugendspielern, die ich betreuen durfte. Und auch irgendwie Hunderte von Profispielern, und nicht wenige gingen durch die Fußballschule dann zu den Profis.

Dieser Verein ist mein Leben, und ich bin außergewöhnlich dankbar für die große Unterstützung und Zuneigung, die ich immer gekriegt habe und erfahren habe. Ich bin voller Dankbarkeit und voller Frohniss, dass ich das alles erleben durfte.

Ein großer Verein, eine großartige Zeit für mich. Aber jetzt ist es auch der richtige Zeitpunkt, um Adieu zu sagen. Christian Streich

Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich. Wie ihr den Verein und auch nicht selten mich unterstützt habt, war unglaublich. Ich bin total glücklich und freue mich auf die Zukunft für diesen Verein.

Ich bin der festen Überzeugung, ich weiß es, es werden sehr, sehr gute Entscheidung getroffen werden, dass es in diesem Verein so weitergeht, wie es in den letzten Jahren und Jahrzehnten jetzt weiterging - und zwar immer vorwärts. Und auch wenn es mal schwer war, immer mit dem Kopf oben. Ein großer Verein, eine großartige Zeit für mich. Aber jetzt ist es auch der richtige Zeitpunkt, um Adieu zu sagen.

Danke euch ganz, ganz herzlich von Herzen und ich wünsche euch alles Gute und viele, viele tolle Spiele mit diesem außergewöhnlichen Verein. Dankeschön.