Dieser Transfer macht Sinn: Für Bayern und für Blind

Ein Nationalspieler der Niederlande, der bei Ajax Amsterdam seinen Stammplatz verloren hat. Ein Verein, der mit Lucas Hernandez wegen eines Kreuzbandrisses auf einen Leistungsträger verzichten muss, der Innen- und (linker) Außenverteidiger spielen kann. Mit Daley Blind und dem FC Bayern haben sich zwei Parteien gesucht und gefunden.

Am Donnerstag traf der 32-jährige Daley Blind zum Medizincheck in München ein, anschließend sollte er einen Vertrag bis zum Saisonende unterschreiben. Läuft dies alles wie geplant, wird der WM-Teilnehmer am Freitag mit im Flieger ins Trainingslager nach Doha in Katar sitzen. Diese Nachricht überraschte und kam sehr plötzlich in einer Branche, in der jede Wasserstandsmeldung gerne als "Breaking News" verkauft wird.

Bei genauem Hinsehen ergibt dieser Transfer sehr viel Sinn, der Rekordmeister und Blind haben zwischen Weihnachten und Neujahr eine Chance zur Zusammenarbeit gesehen und ergriffen. Blind verlor rund einen Monat vor der WM in Katar seinen Stammplatz bei Ajax Amsterdam. Sein Verhältnis zu Trainer Alfred Schreuder galt als belastet, Blind hatte Mühe, mit dem neuen Status umzugehen.

Also einigten sich Ajax und Blind kürzlich auf eine Vertragsauflösung, wodurch der Spieler ablösefrei auf dem Markt war. Real Sociedad San Sebastian aus Spanien und Belgiens Royal Antwerp mit dem ehemaligen Ajax-Sportdirektor Marc Overmars in leitender Funktion galten als sehr interessiert. Als der FC Bayern dazwischengrätschte, waren sie chancenlos.

Schwächen sind die Schnelligkeit und das ausbaufähige Kopfballspiel

Beim FC Bayern wiederum hielt man trotz gegenteiliger Aussagen nach der schweren Verletzung von Hernandez Ausschau nach einem Spieler, der innen verteidigen, vor allem aber auch Linksverteidiger Alphonso Davies entlasten kann, Stichwort Rotation. In Blind bekommen sie ohne viel Risiko einen routinierten Linksfuß, der über ein sehr gutes Passspiel und einen gepflegten Spielaufbau verfügt.

Bei der WM agierte er vor einer Dreierkette auf der linken Seite, im Achtelfinale erzielte er beim 3:1 gegen die USA einen Treffer und bereitete einen vor. Blinds Schwächen sind die Schnelligkeit und das ausbaufähige Kopfballspiel, wie kicker-Korrespondent Jan Leerkes berichtet. Sein Nationaltrainer Louis van Gaal verstand es aber ebenso wie der frühere Ajax-Trainer Erik ten Hag geschickt, diese zu kaschieren und im Gegenteil Blinds Stärken zum Vorschein zu bringen. Schreuder konnte oder wollte dies nicht, deshalb kam es zur Trennung.

Der FC Bayern bekommt mit Blind eine wertvolle Alternative. Zu groß war den Verantwortlichen das Risiko, dass mit einer weiteren Verletzung die Defensive zu ausgedünnt für die großen Ziele sein könnte. Ob aus der zunächst halbjährigen Beziehung eine über den Sommer hinaus werden könnte, wollen beide Parteien im Sommer besprechen. Auch seine Nationalmannschaftskarriere könnte Blind dank des Wechsels fortführen, zurückgetreten ist er nach dem Viertelfinal-Aus gegen Argentinien nicht.