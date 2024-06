Dieser Sieg kann Fesseln lösen

Die deutsche Mannschaft feiert einen Traumstart in ihre Heim-EM und kann aus ihrem Auftritt viel Zuversicht für das Turnier ziehen. Ein Kommentar von Chefreporter Oliver Hartmann.

Die stimmgewaltige Begleitung der schottischen Fans beim Abspielen ihrer inoffiziellen Hymne "Flower of Scotland" erinnerte an den wuchtigen Gesangsvortrag der brasilianischen Anhänger vor dem WM-Halbfinale 2014. Die aktuellen EM-Hoffnungsträger ließen sich davon allerdings ebenso wenig beeindrucken wie die späteren Weltmeister bei ihrem historischen 7:1, der ihnen den Weg ins Finale ebnete.

Davon sind Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team noch weit entfernt, doch der erste Schritt ins Turnier hätte kaum überzeugender ausfallen können. Die deutsche Mannschaft lieferte beim hochverdienten 5:1 einen in jeder Hinsicht überzeugenden Auftritt ab, der Mut macht und Fesseln lösen kann. Allerdings präsentierten sich die in der Defensive überforderten und in der Offensive völlig harmlosen "Bravehearts", die von ihren letzten zehn Spielen nur eines gegen Gibraltar gewinnen konnten, als überaus dankbarer Gegner. Dieser höchste Sieg seit zweieinhalb Jahren, seit dem 11. November 2021 gegen Liechtenstein (9:0) war für die DFB-Auswahl das wohl leichteste Spiel im ganzen Turnier.

Intensität, Bereitschaft, Überzeugung - diese Attribute hatte Nagelsmann nach der eine Halbzeit lang befremdlich lethargischen Generalprobe gegen Griechenland für diesen Ernstfalls eingefordert: "Ich verlange von den Spielern den Glauben an sich selbst." Seine Startelf, die im Prinzip schon seit den März-Länderspielen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) feststand, erfüllte diesen Auftrag von der ersten Sekunde an mustergültig.

Die deutsche Mannschaft übernahm entschlossen das Zepter, setzte die Schotten mit ihrem Tempo und ihrem Kombinationsspiel unter Dauerdruck, und präsentierte sich - anders als etwa beim 0:0-Chancenwucher im vorletzten Test gegen die Ukraine - gnadenlos effektiv. Mit den ersten Chancen des Spiels sorgten die Zauberer Florian Wirtz und Jamal Musiala schon nach 20 Minuten dafür, dass sich erst gar keine Nervosität beim EM-Gastgeber breit machen konnte.

Gündogan übersteht übles Foul augenscheinlich schadlos

Der Rest war eine Demonstration, spätestens nach dem Elfmeter zum 3:0 und der absolut berechtigten Roten Karte gegen Ryan Porteous für dessen brutales Tackling gegen den einschussbereiten Ilkay Gündogan war die Partie gelaufen. Dass Gündogan dieses üble Foul augenscheinlich schadlos überstand, war der einzige Moment an diesem Abend, in dem die deutsche Mannschaft und vor allem ihr Kapitän von Glück reden konnten. Im Übrigen begegnete der Mittelfeldstar des FC Barcelona der Kritik an seiner Person nach zuletzt schwächeren Auftritten mit einer starken Leistung.

Das galt auch für seine drei Kollegen in der Offensive, die sich in den Räumen, die ihnen die arg biederen Schotten anboten, nach Belieben entfalten konnten. Und das galt auch für Joker Niclas Füllkrug, der sich nahtlos einfügte und für weitere Einsätze empfahl.

Seit nunmehr fünf Spielen sind Nagelsmann und sein Team ungeschlagen, und nach einem siegreichen Start ist eine deutsche Mannschaft noch nie in der Vorrunde eines Turniers gestrauchelt. Gegen Ungarn wartet am Mittwoch in Stuttgart ganz sicher eine weitaus schwerere Aufgabe. Aber: Nagelsmann und seine Mannschaft scheinen bereit.