Dieser Nationalspieler hat den härtesten Wurf der Bundesliga

Durch den Dienstleister Kinexon erfasst die Handball-Bundesliga jede Menge Daten, unter anderem wird auch die Wurfgeschwindigkeit ermittelt. Ein Quartett konnte die Marke von 135 km/h knacken, doch nur zwei Spieler konnten am Ende auch einen Torerfolg bejubeln.

Franz Semper hatte den härtesten Wurf der Liga, mit 135,75 km/h hämmerte der Leipziger im Heimspiel gegen den VfL Gummersbach in die Maschen, Simon Jepsson traf mit 0,2 km/h weniger vor heimischer Kulisse gegen die Füchse Berlin. Leo Prantner kam beim HBW Balingen-Weilstetten im Heimspiel gegen die MT Melsungen zu seiner Bestmarke, Magdeburgs Michael Damgaard ebenfalls in der eigenen Halle gegen den HSV Hamburg.

Die Unterstützung durch die eigenen Fans scheinen die Fans beflügeln, mit Balingens Jona Schoch auf Rang 6 im Spiel beim HSV Hamburg, Recke Uladzislau Kulesh auf Rang 9 im Gastspiel beim SC Magdeburg sowie Philipp Ahouansou von den Rhein-Neckar Löwen beim Bergischen HC konnten nur drei Spieler auf fremden Parkett ihren härteten Wurf auspacken.

Berlins Lasse Andersson bei der Partie gegen den HC Erlangen, Gummersbachs Julian Köster in Balingen und Balingens Filip Vistorop in Kiel waren die Spieler, die auswärts am härtesten warfen, aber den Ball nicht im gegnerischen Kasten unterbrachten.

Die genauen Topspeeds sind mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. In der Saison 2022/23 hatten Kiels Eric Johansson bei einem Tor gegen den Bergischen HC sowie Hamburgs Jacob Lassen und Leipzigs Sime Ivic sogar einen offiziellen Wert von 139 km/h geknackt. Davor hatten sogar eine Vielzahl von Spielern einen offiziellen Wert von 140 km/h geschafft. In der Liga-Historie hat somit Jona Schoch mit 141,62 km/h den härtesten Wurf, Tim Kneule steuerte mit 141,21 km/h das schnellste Tor bei.

chs

Die schnellsten Tore der 1. Handball-Bundesliga 2023/24

Platz Spieler Speed (km/h) 1 Franz Semper (LEI) 135,75 2 Simon Jeppsson (HCE) 135,55 3 Emil Laerke (LEM) 134,93 4 Miro Schluroff (GUM) 134,89 5 Mait Patrail (ESA) 134,86 6 Jona Schoch (HBW) 134,85 7 Giorgi Tskhovrebadze (GUM) 134,84 8 Elvar Örn Jonsson (MEL) 134,79 - Uladzislau Kulesh (BUR) 134,79 10 Philipp Ahouansou (RNL) 134,72 11 Lasse Andersson (FUX) 134,70 12 Renars Uscins (BUR) 134,46 13 Lasse Möller (FLE) 134,29 14 Manuel Zehnder (ESA) 134,19 15 Marko Grgic (ESA) 134,16 16 Max Günther (FUX) 134,08 17 Max Häfner (STU) 134,04 - Lukas Blohme (GUM) 134,04 19 Jerome Müller (HBW) 134,01 20 Mathias Gidsel (FUX) 133,91

Saison Spieler Speed (km/h) 2019/20 Simon Jeppsson (FLE) 140,41 2020/21 Tim Kneule (FAG) 141,21 2021/22 Elvar Örn Jonsson (MEL) 140,92 2022/23 Eric Johansson (THW) 139,16 2023/24 Franz Semper (LEI) 135,75

Die schnellsten Fehlwürfe der 1. Handball-Bundesliga 2023/24

Platz Spieler Speed (km/h) 1 Leo Prantner (HBW) 135,49 2 Michael Damgaard (SCM) 135,31 3 Lukas Stutzke (BHC) 134,51 4 Lasse Andersson (FUX) 134,43 5 Uladzislau Kulesh (BUR) 134,28 6 Max Häfner (STU) 134,07 7 Julian Köster (GUM) 134,02 8 Filip Vistorop (HBW) 133,88 9 Matej Klima (LEI) 133,84 10 Miro Schluroff (GUM) 133,66 11 Albin Lagergren (SCM) 133,57 12 Omar Ingi Magnusson (SCM) 133,52 13 Csaba Leimeter (HBW) 133,51 - Matthes Langhoff (FUX) 133,51 15 Jonathan Edvardsson (BUR) 133,47 16 Simon Jeppsson (HCE) 133,44 17 Juri Knorr (RNL) 133,24 18 Tobias Ellebaek (FAG),133,07 19 Jonathan Svensson (HCE) 132,83 20 Leif Tissier (HSV) 132,60