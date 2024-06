Dieser Magdeburger ist der MVP der Bundesliga

Die Bundesliga-Saison 2023/24 ist beendet - und der MVP nun gewählt. Der SC Magdeburg feiert einen Doppelsieg. Auf dem dritten Platz landet ein Berliner. Der SCM dominiert in vielerlei Hinsicht.

Der Titel "DKB MVP" geht in der Saison 2023/24 an Magnus Saugstrup vom Deutschen Meister SC Magdeburg. Die Fans, die aus einer über den Handball Performance Index (HPI) bestimmten Vorauswahl wählen konnten, würdigten die herausragenden Leistungen des Kreisläufers mit über 40 Prozent der abgegebenen Stimmen. Saugstrups Teamkollege Felix Claar landete auf dem zweiten Platz, Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin erhielt die drittmeisten Stimmen aller Kandidaten. Der SCM stellt damit in der dritten Saison in Folge den Liga-MVP.

Magnus Saugstrup wurde mit dem SC Magdeburg in dieser Saison bereits Vereinsweltmeister, DHB-Pokalsieger und Deutscher Meister. Nachdem er bereits zwei Mal als "DKB Spieler des Monats" ausgezeichnet wurde, honorierten die Fans der "stärksten Liga der Welt" seine konstant starken Leistungen über die gesamte Spielzeit. Durchschnittlich kam er auf einen Handball Performance Index von 80.

Das Abstimmungsergebnis

1. Magnus Saugstrup (SC Magdeburg), 41,9 Prozent der Stimmen

2. Felix Claar (SC Magdeburg), 22,4 Prozent der Stimmen

3. Mathias Gidsel (Füchse Berlin), 14,0 Prozent der Stimmen

4. Eric Johansson (THW Kiel), 9,2 Prozent der Stimmen

5. Mikael Appelgren (Rhein-Neckar Löwen), 4,8 Prozent der Stimmen

6. Hans Lindberg (Füchse Berlin), 4,7 Prozent der Stimmen

7. Casper U. Mortensen (Handball Sport Verein Hamburg), 3,1 Prozent der Stimmen

Saugstrups Leistungsdaten in der Saison 2023/24

HPI: 80

Spiele: 33

Tore: 106

Wurfquote: 89,8 Prozent

Steals: 24

Blocks: 30

Beeindruckende Wurfquote

Der Blick in die Statistik beweist die Unverzichtbarkeit von Saugstrup in Offensive und Defensive des SCM. Der dänische Kreisläufer war die Zuverlässigkeit in Person, was sich unter anderem an seiner Wurfquote ablesen lässt. 106 Tore erzielte "Saugi" und ließ lediglich zwölf Chancen in den 33 von ihm absolvierten Spielen aus, was eine Quote von knapp 90 Prozent ergibt - die Beste aller Spieler in der Handball-Bundesliga mit ähnlich viel Spielzeit.

Keiner in der Bundesliga ist sicherer: Dieser Magdeburger ist der absolute Torgarant

Und auch in der Abwehr gab es am Weltmeister von 2021 und 2023 kein Vorbeikommen. Sowohl 24 Steals als auch 30 Blocks zählen mit zu den besten Werten der Liga. Auch ungewöhnlich für einen Kreisläufer: Saugstrup, der vor der Saison 2022/23 aus Aalborg an die Elbe wechselte, spielte 17 Assists auf seine Mitspieler und traf 21 Mal im Tempogegenstoß. Am Wochenende trifft er dann in Köln im Rahmen des Finalwochenendes der EHF Champions League auf seinen ehemaligen Verein und kann dort den nächsten großen Schritt in Richtung des nächsten Pokals machen.

Die Vorauswahl der MVP-Ehrung wurde wie in den vergangenen Jahren anhand positionsspezifischer Leistungsdaten, die von jedem Spieler in jeder Partie erhoben wurden, ermittelt. "Der gemeinsam mit der Deutschen Kreditbank AG (DKB) entwickelte HPI ermöglicht es, dass die Leistungen der Profis der LIQUI MOLY HBL vergleichbar sind und die Abstimmungen zum „DKB Spieler des Monats" sowie „DKB MVP" datenbasierter, transparenter und nachvollziehbarer sind", so die Liga. Alle Informationen zum HPI gibt es hier.

Die Sieger der letzten fünf Jahre

2023/24: Magnus Saugstrup (SC Magdeburg)

2022/23: Gisli Thorgeir Kristjansson (SC Magdeburg)

2021/22: Omar Ingi Magnusson (SC Magdeburg)

2020/21: Jim Gottfridsson (SG Flensburg-Handewitt)

2019/20: Domagoj Duvnjak (THW Kiel)