Dieser luxuriöse Designer-Wohnwagen hat den Dreh raus!

Sie wollten schon immer einmal richtig auffallen auf dem Campingplatz? Mit dem Romotow Camper dürfte das kein Problem sein. Durch einen spektakulären Dreh stellt er eine überdachte Terrasse bereit. Allerdings braucht es dazu Platz - viel Platz. Und ganz billig ist das edle Designer-Haus auf Rädern auch nicht.

So einen Camper hat die Welt noch nicht gesehen: Der schneeweiße Romotow T8 kann als echtes Designerstück durchgehen - hätte Apple einen i-Caravan auf der Agenda, dann würde der wahrscheinlich nicht viel anders aussehen. Der wirklich große Auftritt des Maxi-Caravans folgt aber erst auf dem Stellplatz. Auf Knopfdruck dreht sich das innenliegende, eigentliche Haus um 90 Grad aus dem äußeren Rahmen heraus, der so zu einer veritablen, überdachten Terrasse wird.

Verwandlung binnen einer Minute

Das spektakuläre Prozedere nimmt keine Minute in Anspruch und erfolgt vollautomatisch sowie mit hydraulischer Unterstützung. Ein bisschen fühlt sich der Beobacher an einen USB-Stick erinnert, und die quergestellte Wohnkabine hat was von einer Straßenbahn ohne Radsätze.

Aus Neuseeland

"Made in NZ" heißt es auf der Homepage des Anbieters, ein Hinweis auf die neuseeländische Herkunft des Romotow. Entworfen hat ihn die Architektur- und Designfirma W2, gebaut wird er vom Hersteller ACM Motorhomes.

Gute Aussicht: Die Sitzgruppe ist von großen Panoramafenstern umgeben. Hersteller

Auf dem Campingplatz sollte man am besten gleich mehrere Stellplätze buchen, die tunlichst nicht von Hecken oder ähnlichen Raumtrennern voneinander separiert sind. Denn eingeklappt bringt es das mobile Luxusheim auf eine Länge von 9,30 Metern, mit herausrotierter Terrasse ergibt sich eine Breite von 7,47 Metern. Auch für das Zugfahrzeug sollte genügend Platz sein, denn mit einem Mini-SUV wird es angesichts der zu schleppenden Last von 3,4 Tonnen zulässigen Gesamtgewichts nicht getan sein.

Edel eingerichtet

Im 29 Quadratmeter großen Wohnbereich geht so edel zu, wie es der äußere Anschein schon erwarten lässt: Bodendielen in Teak-Optik, helle Möbel, weiße Flächen, große Panoramafenster. Von wegen Gelsenkirchener Wohnwagen-Barock, von wegen Rüschengardinen.

Outdoor-Küche: Die Terrasse lässt sich auch mit einem ausklappbaren Elektrogrill ausstatten. Hersteller

Zum Equipment gehört eine vollausgestattete Küche mit Gasherd, Backofen, Kühl-Gefrierschrank und Spüle. Die Sitzecke kann zu Einzel- oder Doppelliegeflächen umgebaut werden, das Schlafzimmer lässt sich wahlweise mit einem großen Queensize-Bett oder zwei Einzelbetten möblieren, maximal gibt es in dem Camper sechs Schlafplätze. Der Sanitärbereich stellt Dusche, Waschtisch und Kassettentoilette bereit.

Mindestens 212.000 Euro

Serienmäßig verbaut wird beispielsweise ein Fusion-Sound-System, extra bezahlen muss der Kunde hingegen die 32-Zoll-TV-Screens im Wohn- und Schlafzimmer, die Rückfahrkamera, den W-LAN-Router und den Outdoor-Beamer, der einen 82-Zoll-Bildschirm an die Wand projiziert. Ebenfalls aufpreispflichtig sind die Solarpanels auf dem Dach. Beim Basispreis in Höhe von 375.000 Neuseeland-Dollar (umgerechnet etwa 212.000 Euro) dürfte es somit eher selten bleiben.