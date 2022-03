"Dieser Fall muss in der 3. Liga einmalig bleiben"

Das Aus für Türkgücü München trifft die 3. Liga im laufenden Spielbetrieb ins Mark. Manuel Hartmann, beim DFB als Geschäftsführer Spielbetrieb für die Liga zuständig, spricht von einem "traurigen Tag".

Am Donnerstagmittag platzte die Bombe, Türkgücü München muss mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb einstellen, was auch für die anderen 19 Mannschaften - vor allem jene, die in Aufstiegsrennen oder Abstiegskampf verwickelt sind - massive Folgen hat.

"Ziel muss sein, dass dieser Fall in der 3. Liga einmalig bleibt"

"Das ist ein trauriger Tag für die 3. Liga. Den größten Schaden haben natürlich Türkgücü München und seine betroffenen Mitarbeiter. Gleichzeitig ist es für die gesamte Liga und den Wettbewerb negativ, wenn ein Klub während der Saison ausscheidet. Ziel muss sein, dass dieser Fall in der 3. Liga einmalig bleibt", kommentiert Hartmann den Vorgang in einem Interview auf der Internetseite des Verbandes.

Nachdem das Aus der Münchner vor den letzten fünf Meisterschaftsspieltagen erfolgt - die 3. Liga hat aktuell den 31. Spieltag von insgesamt 38 Runden ausgespielt - sieht die Spielordnung vor, alle Partien mit Türkgücü-Beteiligung aus der Wertung zu nehmen. Eine Alternative sieht Hartmann zu diesem Vorgehen nicht, denn "der Wettbewerb würde ebenfalls verzerrt, wenn alle Spiele, zu denen der Klub nicht mehr antritt, automatisch für die jeweiligen Gegner gewertet werden würden. Das wären jetzt sieben Spiele, in denen die Gegner kampflos zu Punkten kommen würden."

In einem solchen Fall gibt es keine optimale Lösung. Manuel Hartmann

Der Geschäftsführer Spielbetrieb räumt allerdings ein, dass es "in einem solchen Fall keine optimale Lösung" gebe. Die Grenze fünf Spieltage vor Schluss zu setzen, sei der Versuch, die den Einfluss auf den Wettbewerb so gering wie möglich zu halten.

Neben den Regularien gibt Hartmann auch konkreten Einblick ins Zahlenwerk, das Türkgücü zum Verhängnis geworden ist. "Der Klub hat im Rahmen des Zulassungsverfahrens vor der Saison einen Personalaufwand Spielbetrieb von zirka drei Millionen Euro angegeben. Mittlerweile ist der Personalaufwand auf rund fünf Millionen Euro angewachsen. Diese zwei Millionen Euro Differenz sind ziemlich genau die Liquiditätslücke, die dem Klub nun zum Verhängnis geworden ist", klärt Hartmann auf.

DFB sieht keine Mitschuld im Fall Türkgücü

Ein Mitschuld des Verbandes bezüglich einer zu laxen Zulassung von Türkgücü sieht Hartmann nicht: "Die drei Millionen Euro für den Spielbetrieb waren eine realistische Größe, die in die Bestätigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eingeflossen ist." Laut Hartmann seien höhere Aufwendungen bei Türkgücü zwischen Juni und Oktober entstanden, insbesondere in der Wechselperiode, zu diesem Zeitpunkt war das Zulassungsverfahren allerdings schon abgeschlossen.