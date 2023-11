"Dieser Block hat es in sich": Hoeneß gibt vor hartem Programm vier Tage frei

Bevor es In den Endspurt des Jahres geht, gönnt Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß seinen Spielern noch einmal vier freie Tage.

Was sich bewährt hat, darf gerne wiederkommen. Also tut Sebastian Hoeneß das, was er schon bei den beiden vorangegangenen Länderspielpausen getan hat: Er gönnt seinen Profis vier freie Tage, bevor es in die Vorbereitung auf die nächste Bundesligapartie geht. Nach zwei Trainingstagen und dem 2:0-Erfolg im Testspiel gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg schickte Stuttgarts Trainer seine Profis wieder nach Hause. Kraft sammeln vor den anspruchsvollen Wochen im Endspurt des Jahres.

Man müsse die Länderspielpausen "einfach nutzen. Das bietet sich an. Die Jungs haben vier Tage frei, von denen sie aber zwei schon richtig etwas tun müssen", erklärt der 41-Jährige, der seinen Profis individuelle Übungsprogramme mitgibt und von guten Erfahrungen aus der Vergangenheit berichten kann. "Das hat zuletzt immer gut geklappt. Das haben wir in den beiden anderen Länderspielpausen auch gemacht und jeweils gewonnen."

Beim ersten Mal in dieser Spielzeit siegte man auswärts beim FSV Mainz mit 3:1, später ließ man bei Union Berlin ein 3:0 folgen. Am kommenden Dienstag steigen die Schwaben in die Vorbereitung auf die Partie bei Eintracht Frankfurt ein, wo sie ihre gute Ausgangsposition ausbauen wollen. Es wird der Auftakt in ein sehr herausforderndes Programm bis zum Jahresende.

"Wir freuen uns auf ein paar schöne Spiele"

Der Partie in Frankfurt folgt ein Heimspiel gegen Werder Bremen, das Pokalachtelfinale gegen Borussia Dortmund sowie die Topspiele gegen Bayer Leverkusen und beim FC Bayern, bevor zum Abschluss der FC Augsburg nach Stuttgart kommt. "Dieser Block hat es in sich", so Hoeneß. "Aber wir freuen uns auf ein paar schöne Spiele."

Die allesamt noch ohne Nikolas Nartey stattfinden werden. Der Däne, der seit Monaten wegen einer Knorpelverletzung inklusive Knieoperation ausfällt, wird erst im neuen Jahr zurückerwartet. Stuttgarts Cheftrainer berichtet von einem "guten Verlauf" des Heilungsprozesses. "Das ist eine langwierige Verletzung. Aber ich glaube, dass wir ihn im neuen Jahr öfter hier sehen werden. Dann wird er aufgebaut".