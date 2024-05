Diesen Anteil hatte die Punktehalbierung an Sturms Meistertitel

Sturm Graz und Red Bull Salzburg lieferten sich über die gesamte Saison hinweg ein enges Rennen um den Meistertitel. Ohne die Punkteteilung nach 22 Spieltagen wäre der Champion erneut aus der Mozartstadt gekommen.

Die (reguläre) Bundesligasaison 2023/24 ist Geschichte und hat mit Sturm Graz einen neuen Meister hervorgebracht. Die Steirer stießen Red Bull Salzburg nach zehn Titeln en suite vom Thron und dürfen sich über das zweite Double der Vereinsgeschichte freuen. Doch welchen Anteil hatte die Punkteteilung am Meistertitel der Schwarz-Weißen, die die Spielzeit letztlich zwei Zähler vor Salzburg abschlossen?

Einen ziemlich großen, wie ein Blick auf die fiktive Tabelle verrät. Wären die Zähler nach dem Grunddurchgang nicht halbiert worden, hätten sowohl Salzburg als auch Sturm nach 32 Runden je 67 Punkte auf dem Konto gehabt. Da sowohl das direkte Duell als auch die Tordifferenz für die Mozartstädter sprachen, wäre Salzburg ohne die Punkteteilung neuerlich Meister geworden.

Wenngleich die Spielverläufe bei einem anderen Reglement freilich anders ausgesehen hätten, kam Sturm der Modus beim Gewinn des Meistertitels allenfalls entgegen. Nach 22 Runden waren die Grazer - ohne Punkteteilung - vier Punkte hinter Salzburg gelegen.

Sucic: "Nur wir selbst sind schuld"

Die Salzburger suchten die Schuld für den verpassten Titel indes bei sich selbst. "Die Punkteteilung ist nicht daran schuld, dass wir nicht Meister geworden sind. Nur wir selbst sind schuld, nachdem, wie wir die letzten Wochen gespielt haben", meinte etwas Mittelfeldmann Luka Sucic. Zustimmung erhielt er von Interimstrainer Onur Cinel. Die Punkteteilung sei "eine Regel, die man hinnehmen muss, genau so wie die Abseits- oder Handregel auch".

Bis inklusive der Saison 2025/26 wird es aufgrund des aktuellen TV-Vertrags zu keiner Reform in der Bundesliga kommen. Sollten sich die Vereine dazu entschließen, könnte die Punkteteilung also frühestens in der Spielzeit 2026/27 fallen.