Diesem Gegner geht Deutschland in der Olympia-Vorrunde aus dem Weg

Mit den Siegen gegen Österreich und Algerien hat sich Deutschland in Hannover das Ticket für Paris gesichert. Schon vor der Auslosung für das olympische Handball-Turnier steht fest, dass das DHB-Team einem Gegner in der Vorrunde auf jeden Fall aus dem Weg gehen wird.

Alle Olympia-Tickets sind vergeben, die zwölf Teilnehmer des Handball-Turniers stehen fest. Beim Olympia-Qualifikationsturnier im spanischen Granollers lösten der Gastgeber Spanien und Slowenien die Tickets. Sie setzten sich gegen Brasilien und Bahrain durch. Kroatien und Deutschland hatten in Hannover gegenüber Österreich und Algerien die Nase vorn. Norwegen hat das Quali-Turnier in Tatabanya gewonnen. Ungarn sicherte sich den zweiten Platz vor Portugal und Tunesien.

Gastgeber Frankreich war als Gastgeber bereits qualifiziert, während sich Dänemark mit dem WM-Titel 2023 das Ticket sicherte. Ägypten sicherte sich als Afrikameister 2024 den Startplatz, während Japan sich über das AHF-Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele qualifizierte. Schweden löste über den dritten Platz bei der EM 2024 das Paris-Ticket, während es sich Argentinien durch den Titel bei den Panamerikanischen Spielen 2023 holte.

Die Auslosung für das olympische Handball-Turnier findet am 16. April in Paris statt. Die 12 qualifizierten Mannschaften werden in sechs Töpfe aufgeteilt. Schon jetzt ist klar: Die deutsche Mannschaft wird in der Vorrunde auf jeden Fall nicht auf Ungarn treffen können, denn die beiden Teams befinden sich in einem Topf, teilte die IHF auf ihrer Homepage mit.

Die Töpfe für die Auslosung

Topf 1: Dänemark, Spanien

Topf 2: Kroatien, Norwegen

Topf 3: Ungarn, Deutschland

Topf 4: Slowenien, Frankreich

Topf 5: Schweden, Ägypten

Topf 6: Argentinien, Japan