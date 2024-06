Diese zwei Weltmeister kehren gemeinsam aufs Spielfeld zurück

Die Weltmeister Henning Fritz und Christian Zeitz kehren zurück in die Halle. Am Freitag (7. Juni) werden die beiden gemeinsam auf dem Spielfeld stehen - in der Halle, die beiden noch mehr als gut im Gedächtnis geblieben ist.

Henning Fritz (mitte) und Christian Zeitz (rechts) 2007 mit der WM-Trophäe (links: Dominik Klein). picture-alliance / Lacy Perenyi