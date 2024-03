Diese Vorrundengruppen drohen Deutschland bei Olympia

Nach der Olympiaqualifikation hat die IHF die Lostöpfe für die Vorrundengruppen der Olympischen Spiele von Paris veröffentlicht. Auch wenn die Setzliste für die Auslosung am 16. April wenige Überraschungen enthält und genau jener von vergangenen Turnieren entspricht, so drohen doch leichtere und schwerere Gegner.

Spanien wurde vom Weltverband als Sieger des ersten Qualifikationsturniers in den Lostopf 1 gemeinsam mit Weltmeister Dänemark gepackt. Lostopf 2 bilden die anderen beiden Gruppensieger der Olympiaqualifikation - Kroatien und Norwegen. Lostopf 3 bilden die Gruppenzweiten aus diesen beiden Turnieren, also Deutschland und Ungarn.

Slowenien als Zweiter des ersten Qualifikationsturniers ist mit Frankreich in einem Lostopf, weil der Europameister seine Rolle als Gastgeber in der Setzliste einnimmt. Aus diesem Grund ist Schweden als EM-Dritter in Lostopf 5 gerückt und kann nicht auf Afrikameister Ägypten treffen.

Entscheidend war hier die Kontinentalwertung der letzten Handball-WM 2023, wo der Titel von Dänemark für Europa und der siebte Platz der Ägypter für Afrika ausschlaggebend waren und auch schon dafür sorgten, dass diese Verbände je zwei Teams in der Olympiaqualifikation stellten. Japan und Argentinien komplettieren als Vertreter der schwächeren Kontinente das Ranking.

Die vier EM-Halbfinalisten in einer Vorrundengruppe?

Theoretisch wäre also eine Auslosung möglich, die mit Frankreich, Dänemark, Schweden und Deutschland gleich die vier Halbfinalisten der letzten Handball-EM bereit hält. Doch der Sprung ins Viertelfinale wird schwer, denn immerhin haben Kroatien und Norwegen jüngst ihre Qualitäten bei der Olympiaqualifikation unter Beweis gestellt.

Großartig leichter wird der Sprung in die K.O.-Runde für Deutschland aber auch nicht im Alternativprogramm, will man ein Duell mit dem Weltmeister entgehen, dann wartet der WM-Dritte Spanien. Für Europameister Frankreich könnte man auf den EM-Sechsten Slowenien treffen. Und an Afrikameister Ägypten, der die Alternative zum EM-Dritten Schweden darstellt, ist man im Olympia-Viertelfinale 2021 gescheitert.

Eine wirkliche Pflichtaufgabe stellt für das Gislason-Team nur das Team aus Lostopf 6 dar: Argentinien wurde bei der letzten Handball-WM mit 39:19 deutlich besiegt. Allerdings haben die Argentinier bei den Panamerika-Spielen auch Brasilien besiegt, dass sich nun mit Spanien und Slowenien auf Augenhöhe zeigte. Japan hatte die Handball-WM verpasst, nachdem man aufgrund von Coronainfektionen nicht an der Asienmeisterschaft 2022 teilgenommen hatte.

Mögliche Vorrundengruppen für Deutschland

Dänemark

Kroatien

Deutschland

Frankreich

Schweden

Argentinien

Spanien

Norwegen

Deutschland

Slowenien

Ägypten

Japan

