Diese Vereine spielen um die Deutsche Meisterschaft der männlichen B-Jugend

Zwölf Achtelfinalisten stehen bereits fest, acht Mannschaften kämpfen um die verbleibenden vier Tickets: In der männlichen B-Jugend startet die heiße Phase der Saison mit dem Rennen um die Deutsche Meisterschaft. Ein Blick auf Teilnehmer und Modus.

Wer wird Deutscher Meister in der männlichen B-Jugend? Nachdem die reguläre Spielzeit in den Oberligen der Landesverbände abgeschlossen ist, ist das überregionale Titelrennen für die besten Teams der Altersklasse eröffnet.

Neun Oberliga-Meister sowie drei Vizemeister stehen gemäß den Regularien direkt im Achtelfinale. Die anderen sechs Vizemeister sowie der Dritt- und Viertplatzierte aus der starken Regionalliga Nord-Ost kämpfen in einer vorgeschalteten Qualifikation um die noch vier freien Tickets.

Bevor es am 06./07. April ernst wird, steht in Hessen noch eine letzte Entscheidung an: Wer darf als Vizemeister der Oberliga an der Qualifikation teilnehmen? Die MT Melsungen (2. Platz/13:5 Punkte) und der TV Hüttenberg (3./12:6) stehen sich am letzten Spieltag der hessischen Meisterrunde im direkten Duell gegenüber (23.03. um 12:30 Uhr). Hüttenberg braucht einen Sieg, während Melsungen sich das Ticket schon mit einem Unentschieden sichern würde.

Auch in der Regionalliga Nord-Ost treffen der Dritt- und Viertplatzierte noch aufeinander, doch das Duell zwischen dem HC Empor Rostock und dem SC Magdeburg ist nur noch auf dem Papier von Bedeutung. Beide Teams haben ihren Platz in der Qualifikation sicher und auch der Gegner steht bereits unabhängig vom Ergebnis fest, da die Regularien das geografische Kriterium (nördlich/südlich) festlegen.

Während in der Qualifikation alles an einem Spiel hängt, werden Viertelfinale, Halbfinale und Finale in Hin- und Rückspiel entschieden (Termine siehe unten). Titelverteidiger sind die Füchse Berlin, doch nicht nur der Titel stellt eine Motivation da: Mit Blick auf die neue Saison 2024/25 kann schon der Einzug ins Viertelfinale entscheidend sein, weil dieser zur Teilnahme an der Qualifikation für die neue 1. JBLH berechtigt.

Die Qualifikation für das Achtelfinale

Spiel 1

HC Empor Rostock vs. HSV Hamburg

3./4. RL Nordost (nörd.) vs. Vizemeister OL HH/SH

Spiel 2

HSC 2000 Coburg vs. SC Magdeburg

Vizemeister OL Bayern vs. 3./4. RL Nordost (süd.)

Spiel 3

HSG Handball Lemgo vs. VfL Gummersbach

Vizemeister OL Westfalen vs. Vizemeister OL Nordrhein

Spiel 4

Melsungen/Hüttenberg vs. SF Budenheim

Vizemeister OL Hessen vs. Vizemeister OL RPS

Auf einen Blick: Die Paarungen im Achtelfinale

Achtelfinale 1

Qualifikant 1 vs. TSV Burgdorf

Sieger Spiel 1/Qualifikation vs. Meister OL Niedersachsen/Bremen

Achtelfinale 2

Qualifikant 4 vs. Rhein-Neckar Löwen

Sieger Spiel 4/Qualifikation vs. Meister BWOL

Achtelfinale 3

Qualifikant 2 vs. mHSG Friesenheim/Hochdorf

Sieger Spiel 2/Qualifikation vs. Meister OL RPS

Achtelfinale 4

Qualifikant 3 vs. THW Kiel

Sieger Spiel 3/Qualifikation vs. Meister OL HH/SH

Achtelfinale 5

SC DHfK Leipzig vs. VfL Horneburg

Vizemeister RL Nordost vs. Vizemeister OL Niedersachsen/Bremen

Achtelfinale 6

Füchse Berlin vs. HSG Dutenhofen/Münchholzhausen

Meister RL Nordost vs. Meister OL Hessen

Achtelfinale 7

VfL Eintracht Hagen vs. TSV Bayer Dormagen

Meister OL Westfalen vs. Meister OL Nordrhein

Achtelfinale 8

HC Erlangen vs. Jugendhandball-Akademie Neuhausen-Ostfildern

Meister OL Bayern vs. Vizemeister BWOL

Ausblick: Der weitere Modus

Viertelfinale



Viertelfinale 1: Sieger AF 4 vs. Sieger AF 6

Viertelfinale 2: Sieger AF 5 vs. Sieger AF 3

Viertelfinale 3: Sieger AF 8 vs. Sieger AF 2

Viertelfinale 4: Sieger AF 1 vs. Sieger AF 7



Halbfinale



Halbfinale 1: Sieger VF 1 vs. Sieger VF 3

Halbfinale 2: Sieger VF 2 vs. Sieger VF 4



Finale



Sieger HF 1 vs. Sieger HF 2

jun

Die Termine der Runden