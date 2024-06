Diese Torhüter haben die beste Fangquote

Die Bundesligasaison ist abgeschlossen, Zeit für eine Saisonbilanz und gerade der Position des Torhüters wird immer gerne eine Schlüsselrolle zugesprochen. Wir werfen einen ersten Blick auf die Statistik der Hintermänner in der "stärksten Liga der Welt". Nach der absoluten Anzahl der Paraden lohnt auch ein Blick auf die Fangquote.

Kennen sie Luca Tschentschler? Das Talent vom TVB Stuttgart besitzt nämlich eigentlich die beste Fangquote der Liga - drei Paraden bei neun Minuten Einsatzzeit gegen den THW Kiel und bei insgesamt fünf Gegentoren stehen für den 20-Jährigen zu Buche.

Auch Lasse Ludwig hat sein Potential gezeigt, vor allem in den Spielen gegen den HSV Hamburg und die SG Flensburg-Handewitt sammelte der U21-Weltmeister seine 12 Paraden, gegen Wetzlar durfte er sich noch einem Siebenmeter gegenüberstellen und ansonsten kam er noch auf vier nominelle Einsätze in der stärksten Liga der Welt.

Zu wenig, um den Sprung in die Ligastatistik zu erhalten. Dort führt Mikael Appelgren von den Rhein-Neckar Löwen (169/8) das Feld mit einer Quote von 33,60 % vor Domenico Ebner vom SC DHfK Leipzig (238/17) mit 33,24 % an. Der SC Magdeburg besitzt mit Sergey Hernandez (32,80 %) und Nikola Portner (30,51 %) gleich beide etatmäßigen Stammkeeper in den Top 5.

Als Torwartleistung in einer durchschnittlichen Handballpartie werden rund 28,5 % Fangquote angenommen, diese haben nur insgesamt ein Dutzend Keeper erreicht, darunter auch mit Melsungens Adam Morawski, Flensburgs Benjamin Buric und Wetzlars Anadin Suljakovic drei Spieler, die nicht als Nummer 1 gesetzt waren.

Top25-Torhüter mit bester Fangquote

» Diese Torhüter haben die meisten Tore verhindert

» Dejan Milosavljev verrät seine Ernährungsgeheimnisse

chs