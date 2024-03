Diese Top-Teams müssen um ihr Olympia-Ticket bangen

Sechs Mannschaften sind bereits für die Olympischen Spiele von Paris in diesem Sommer qualifiziert, sechs weitere werden in dieser Woche folgen. Hoffnungen auf einen der begehrten Startplätze haben noch zwölf Nationen, einige bekannte Nationen stehen als Zaungäste bereits fest und weitere werden folgen.

Deutschland und Kroatien duellieren sich in Hannover. Sascha Klahn

In drei Qualifikationsturnieren mit jeweils vier Mannschaften werden sich am Ende jeweils zwei Mannschaften für die Spiele von Paris (25.07.-11.08.24) qualifizieren. Die nicht-europäischen Starter schafften nur selten den Sprung zum Endturnier seit dieser Qualifikationsmodus 2008 eingeführt wurde - 2016 schnappte sich Tunesien ein Ticket, 2021 dann Brasilien.

Spanien genießt den Heimvorteil in Granollers und empfängt Slowenien, Bahrain und Brasilien. Das Turnier 1 gilt qualitativ als das leichteste, die beiden europäischen Teams sind klar favorisiert. Allerdings steht auch fest, dass gegenüber den Spielen von Tokio mindestens ein Olympiateilnehmer des letzten Turniers auf der Strecke bleiben wird. Slowenien war im März 2021 an Schweden und Deutschland gescheitert, Spanien hatte 2016 den Sprung nach Rio nicht geschafft.

Kroatien auch 2021 gescheitert

Deutschland führt das Turnier 2 an, das Team von Alfred Gislason bekommt es mit Kroatien und Österreich sowie Algerien zu tun. Der Afrikavizemeister gilt als klarer Außenseiter, auch Österreich - bislang nur 1936 im Feldhandball qualifiziert - weist die Favoritenrolle von sich.

Bei der letzten Handball-EM konnte das ÖHB-Team allerdings Deutschland und Österreich jeweils ein Remis abringen. Von diesen vier Teilnehmern nahm nur das DHB-Team bei den letzten olympischen Spielen teil, Kroatien und Algerien waren jeweils in der Qualifikation gescheitert. Das DHB-Team hatte zuletzt 2012 Olympia verpasst.

Portugal erneut Favoritenschreck?

Im Turnier 3 hat Norwegen als Sechster der letzten Handball-WM den Heimvorteil nicht bekommen, stattdessen erhielt Ungarn das Recht zur Austragung und hat neben den Skandinaviern auch noch Portugal und Tunesien zu Gast.

Neben dem Heimrecht sprechen auch die Ergebnisse von WM und EM für die Magyaren und Norwegen. Allerdings konnte sich das Team von Chema Rodriguez zuletzt 2012 für Olympia qualifizieren.

Portugal geht als leichter Außenseiter in die Partie, hatte aber schon 2021 in der Qualifikation mit einem Sieg über den späteren Olympiasieger Frankreich einen Dreiervergleich erreicht, in dem Kroatien damals das Nachsehen hatte.

Auch schon ehemalige Medaillengewinner nicht dabei

Blickt man auf die vergangenen olympischen Spiele, dann fehlt unter anderem Island, der Silbermedaillengewinner von Peking bleibt bei sieben Teilnahmen wie auch Südkorea und die USA. Auch Rumänien (6) und Polen (5) können ihre Bilanz nicht mehr verbessern, gleiches gilt für das international suspendierte Team von Russland.

Olympia Paris 2024

Ägypten

Argentinien

Dänemark

Frankreich

Japan

Schweden

Teilnehmer Olympiaqualifikation

Turnier 1:

Spanien (3. Weltmeisterschaft 2023)

Slowenien (10. Weltmeisterschaft 2023)

Bahrain (2. Qualifikation Asien)

Brasilien (2. Panamerika-Spiele)

Turnier 2:

Deutschland (5. Weltmeisterschaft 2023)

Kroatien (9. Weltmeisterschaft 2023)

Algerien (2. Afrikameisterschaft 2024)

Österreich (8. Europameisterschaft 2024)

Turnier 3:

Norwegen (6. Weltmeisterschaft 2023)

Ungarn (8. Weltmeisterschaft 2023)

Portugal (7. Europameisterschaft 2024)

Tunesien (3. Afrikameisterschaft 2024)