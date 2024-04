Diese Teams wollen in die 2. Handball Bundesliga Frauen

Lediglich fünf Mannschaften haben sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga gemeldet. Das gab der Deutsche Handballbund am heutigen Mittwoch bekannt. Dabei gibt es allerdings noch einen Wackelkandidat, der noch am letzten Spieltag den Sprung schaffen muss.

Spätestens am letzten Maiwochenende sind zwei Aufsteiger ermittelt, ein weiteres Team kämpft in der Relegation um den Sprung nach oben. Ob mit einer Vierergruppe mit Hin- und Rückspiel oder eine Fünfergruppe in einer Einfachrunde gespielt wird, das entscheidet sich am letzten Spieltag in der Südstaffel.

Die SG Schozach-Bottwartal reist zum Tabellenachten HSG Würm-Mitte, der selbst noch im Abstiegskampf punkten muss. Mit einem Auswärtssieg hätte man den notwendigen vierten Platz sicher, da man den Direktvergleich mit dem aktuell punktgleichen Team SV Allensbach gewonnen hat. Die Hühner vom Bodensee spielen gegen den feststehenden Absteiger TV Nellingen.

Einen Punkt dahinter ist aktuell der TSV Haunstetten, der als Sechster zum Siebten SG Kappelwindeck/Steinbach reist. Die Gastgeberinnen können sich weder nach oben noch nach unten verbessern. Die Augsburgerinnen haben den Direktvergleich mit Schozach-Bottwartal. In einem Dreiervergleich Schozach-Bottwartal, Allensbach und Haunstetten wäre die SGSB Erster vor Allensbach und Haunstetten.

Eine Staffel ohne aufstiegswillige Mannschaften

Schozach-Bottwartal und Allensbach könnten mit einem Sieg noch mit dem TSV Wolfschlugen gleichziehen, wenn die Hexabanner ihr Auswärtsspiel beim Absteiger TuS Steißlingen verlieren. Auch hier hätte Schozach-Bottwartal den Direktvergleich mit drei Siegen aus vier Spielen einen Dreiervergleich auf seiner Seite. Einen Direktvergleich gegen Wolfschlugen verliert man hingegen aufgrund der weniger erzielten Auswärtstore. Der kommt aber auch nur zum Tragen, wenn man selbst siegt, Allensbach nicht gewinnt und Wolfschlugen verliert. Dann wäre man Vierter.

Im Süden hätten Staffelmeister HC Erlangen und auch die HSG Stuttgart-Metzingen II als Zweiter theoretisch melden können, Erlangen empfängt den Neunten Tus Schutterwald, der im Fernduell mit Würm-Mitte noch um den Sprung in die Relegationsrunde der Achtplatzierten kämpft. Stuttgart-Metzingen II reist zu Absteiger Mintraching/Neutraubling.

Neben Schozach-Bottwartal haben nur die Topteams aus dem Nord-Osten, der Rostocker HC und der SV Grün-Weiß Schwerin, sowie die beiden Spitzenmannschaften aus dem Süd-Westen, der Bergische HC und die TSG 1846 Mainz-Bretzenheim für die Aufstiegsrunde gemeldet. Aus dem Nord-Westen hatte der TV Aldekerk schon vorher seinen Verzicht eingeräumt, auch der TV Hannover-Badenstedt hatte sich schon in der Vergangenheit gegen eine Teilnahme an der Aufstiegsrunde entschieden.

Spieltage Aufstiegsrunde

28./29.04.24

05./06.05.24

12./13.05.24

19./20.05.24

26./27.05.24

» 3. Liga Handball Frauen: Ergebnisse und Tabellen