Diese Teams stehen 2024 vor einem Rebuild: Jetzt "Icing the kicker" hören!

32 Teams werden erneut in die ab September startende NFL-Saison gehen und hohe Ziele anstreben. Wo aber hakt es eventuell? Wo muss viel umgebaut werden? Das "Icing the kicker"-Team blickt in dieser Folge auf sechs Mannschaften, die in der kommenden Saison vor einem Übergangsjahr stehen könnten.

Sean Payton und Rookie-Quarterback Bo Nix stehen bei den Denver Broncos vor eine Hülle an Aufgaben. Getty Images