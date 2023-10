Diese Teams sind für die EM 2024 qualifiziert

Bei der EM 2024 in Deutschland dürfen 24 Mannschaften dabei sein. Wer sein Ticket bereits sicher hat - eine Übersicht.

Am 14. Juni 2024 beginnt die EM in Deutschland. IMAGO/PA Images

Vom 14. Juni bis 14. Juli findet in Deutschland die EM 2024 statt. Von den 24 Teilnehmern stehen folgende bereits fest:

Deutschland (Gastgeber)

Spanien (EM-Qualifikationsgruppe A)

Schottland (EM-Qualifikationsgruppe A)

Frankreich (EM-Qualifikationsgruppe B)

Türkei (EM-Qualifikationsgruppe D)

Belgien (EM-Qualifikationsgruppe F)

Portugal (EM-Qualifikationsgruppe J)

Der aktuelle Stand: Alle Gruppen der EM-Qualifikation

Grundsätzlich qualifizieren sich in den zehn Gruppen jeweils die Gruppenersten und -zweiten für die EM. Die drei restlichen Tickets werden in den Play-offs im März 2024 vergeben. Hier werden auch die Resultate der Nations League 2022/23 herangezogen. Standardmäßig handelt es sich dabei um die jeweiligen Gruppensieger der Nations-League-Ligen A, B und C. Sollte sich eines dieser Teams jedoch regulär für die Endrunde qualifizieren, dann rückt die nächstbeste Nation der entsprechenden Liga nach. Falls es nicht genügend nicht-qualifizierte Teams in der gleichen Liga gibt, überträgt sich der Startplatz auf die nächste Liga, abschließend mit Liga D.