Diese Teams bestreiten die Aufstiegsrunde zur 3. Liga Frauen

Zwölf Vereine aus den 4. Ligen, den künftigen "Regionalligen", werden ab dem letzten Aprilwochenende um den Aufstieg in die 3. Liga Frauen kämpfen. Da das Teilnehmerfeld in dieser Spielzeit von 48 auf 36 Teams verkleinert wird, gibt es nur sechs Plätze.

Aus den drei Vierergruppen steigen nach einer Runde mit Hin- und Rückspielen jeweils die ersten beiden Teams auf. Die Gruppen wurden nach regionalen Gesichtspunkten eingeteilt.

Die sechs Spieltage ziehen sich bis zum zweiten Juniwochenende, einen Nachholspieltag für eventuelle Spielausfälle hat man noch Ende Mai (25./26.05.) zur Verfügung. Auch der Maifeiertag und Christi Himmelfahrt können als Spieltage genutzt werden. Regulär gespielt wird allerdings am Wochenende.

In der Gruppe Nord haben Altencelle und Hildesheim die ersten beiden Plätze der Oberliga Niedersachsen belegt, Stade als Meister der Oberliga Nordsee hatte verzichtet. "Für das Team würde ein Aufstieg in die 3. Liga einen extrem großen Umbruch bedeuten", sagt Trainer Dennis Marinkovic dem Stader Tageblatt. Der VfL müsse "eine gut funktionierende Mannschaft auseinanderreißen. Wir wollen nachhaltig arbeiten und kein Risiko eingehen."

In der Gruppe Mitte schaffte der TB Wülfrath den Sprung trotz der Vizemeisterschaft in der Regionalliga Nordrhein, weil TD Lank nicht gemeldet hat. In der BWOL schnappte sich der HC Schmiden/Oeffingen die Vizemeisterschaft punktgleich vor der SG H2Ku Herrenberg aufgrund des Direktvergleichs und erhielt so den zweiten Platz für die Aufstiegsrunde. Ansonsten qualifizierten sich jeweils die Meister ihrer Ligen.

Aufstiegsrunde zur 3. Liga Frauen

Gruppe Nord:

A: Berliner TSC (Oberliga Ostsee-Spree)

B: TSV Altenholz (Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein)

C: SV Altencelle (Oberliga Niedersachsen-Bremen Pl. 1)

D: Eintracht Hildesheim (Oberliga Niedersachsen-Bremen Pl. 2)

Datum Heim Gast Uhrzeit 27./28.04.24 Berliner TSC TSV Altenholz n.n. 27./28.04.24 SV Altencelle Eintracht Hildesheim n.n. 04./05.05.24 TSV Altenholz SV Altencelle n.n. 04./05.05.24 Eintracht Hildesheim Berliner TSC n.n. 11./12.05.24 SV Altencelle Berliner TSC n.n. 11./12.05.24 TSV Altenholz Eintracht Hildesheim n.n. 18./19.05.24 TSV Altenholz Berliner TSC n.n. 18./19.05.24 Eintracht Hildesheim SV Altencelle n.n. 01./02.06.24 SV Altencelle TSV Altenholz n.n. 01./02.06.24 Berliner TSC Eintracht Hildesheim n.n. 08./09.06.24 Berliner TSC SV Altencelle n.n. 08./09.06.24 Eintracht Hildesheim TSV Altenholz n.n.

Pl. Team Sp. TD PKT. 1 Berliner TSC 0 +0 0:0 2 TSV Altenholz 0 +0 0:0 3 SV Altencelle 0 +0 0:0 4 Eintracht Hildesheim 0 +0 0:0

Gruppe Mitte:

A: SC DJK Everswinkel (Oberliga Westfalen)

B: HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden (Oberliga Hessen)

C: HC Burgenland (Oberliga MHV)

D: TB Wülfrath (Regionalliga Nordrhein)

Datum Heim Gast Uhrzeit 27./28.04.24 SC DJK Everswinkel HSG Wei./Br./Worf. n.n. 27./28.04.24 HC Burgenland TB Wülfrath n.n. 04./05.05.24 HSG Wei./Br./Worf. HC Burgenland n.n. 04./05.05.24 TB Wülfrath SC DJK Everswinkel n.n. 11./12.05.24 HC Burgenland SC DJK Everswinkel n.n. 11./12.05.24 HSG Wei./Br./Worf. TB Wülfrath n.n. 18./19.05.24 HSG Wei./Br./Worf. SC DJK Everswinkel n.n. 18./19.05.24 TB Wülfrath HC Burgenland n.n. 01./02.06.24 HC Burgenland HSG Wei./Br./Worf. n.n. 01./02.06.24 SC DJK Everswinkel TB Wülfrath n.n. 08./09.06.24 SC DJK Everswinkel HC Burgenland n.n. 08./09.06.24 TB Wülfrath HSG Wei./Br./Worf. n.n.

Pl. Team Sp. TD PKT. 1 SC DJK Everswinkel 0 +0 0:0 2 HSG Wei./Br./Worf. 0 +0 0:0 3 HC Burgenland 0 +0 0:0 4 TB Wülfrath 0 +0 0:0

Gruppe Süd:

A: TSV Schwabmünchen (Bayernliga)

B: TG Pforzheim (Oberliga Baden-Württemberg Pl. 1)

C: HC Schmiden/Oeffingen (Oberliga Baden-Württemberg Pl. 2)

D: FSG Ketsch/Friesenheim II (Oberliga RPS)

chs

Datum Heim Gast Uhrzeit 27./28.04.24 TSV Schwabmünchen TG Pforzheim n.n. 27./28.04.24 HC Schmiden/Oeffingen FSG Ketsch/Friesenheim II n.n. 04./05.05.24 TG Pforzheim HC Schmiden/Oeffingen n.n. 04./05.05.24 FSG Ketsch/Friesenheim II TSV Schwabmünchen n.n. 11./12.05.24 HC Schmiden/Oeffingen TSV Schwabmünchen n.n. 11./12.05.24 TG Pforzheim FSG Ketsch/Friesenheim II n.n. 18./19.05.24 TG Pforzheim TSV Schwabmünchen n.n. 18./19.05.24 FSG Ketsch/Friesenheim II HC Schmiden/Oeffingen n.n. 01./02.06.24 HC Schmiden/Oeffingen TG Pforzheim n.n. 01./02.06.24 TSV Schwabmünchen FSG Ketsch/Friesenheim II n.n. 08./09.06.24 TSV Schwabmünchen HC Schmiden/Oeffingen n.n. 08./09.06.24 FSG Ketsch/Friesenheim II TG Pforzheim n.n.