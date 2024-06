Diese Stars fehlen bei der Copa America 2024

Matias Vecino (Uruguay)

Acht Jahre war Matias Vecino ein fester Bestandteil im defensiven Mittelfeld Uruguays, ehe er im Alter von 32 Jahren überraschend seinen Rücktritt angekündigt hat und so dem zweimaligen Weltmeister nicht zur Verfügung stehen wird. In der vergangenen Saison lief er immerhin 31-mal für Lazio in der Serie A auf und stand sechsmal in der Champions League in der Startelf. picture alliance / NurPhoto