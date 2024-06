Diese Spieler verpassen das Achtelfinale gesperrt

Jonathan Tah verpasst das Achtelfinale der DFB-Elf aufgrund einer Gelbsperre - ist damit aber nicht alleine. Auch andere Nationalmannschaften müssen zum Auftakt in die K.-o.-Phase auf wichtige Akteure verzichten.

Während der Einsatz des einen deutschen Stamm-Innenverteidigers womöglich zum Wettlauf mit der Zeit wird, steht der Ausfall des anderen bereits seit der 38. Minute des finalen Gruppenspiels fest. Weil Jonathan Tah zu rustikal in einen Zweikampf mit dem Schweizer Breel Embolo ging, war frühzeitig klar, dass der Leverkusener am Samstag nicht das deutsche Trikot tragen und Bundestrainer Julian Nagelsmann damit erstmals im Turnierverlauf seine Startelf verändern wird.

Doch auch andere Coaches müssen ihre Teams im Achtelfinale unfreiwillig umbauen. So wird auch der deutsche Gegner durch eine Gelbsperre empfindlich geschwächt. Morten Hjulmand handelte sich im letzten dänischen Gruppenspiel gegen Serbien seine zweite Verwarnung ein und wird seinem nicht mit ihm verwandten Coach Kasper Hjulmand beim Spiel gegen den Gastgeber nicht zur Verfügung stehen. Bitter auch deshalb, weil der Spieler Hjulmand beim 1:1 gegen England eines der beiden dänischen Turniertore erzielt hat und sich in guter Form befindet.

Auf einen extrem wichtigen Spieler muss auch Europameister Italien verzichten. Riccardo Calafiori war mit seinem beherzten Dribbling und seiner Vorlage auf Mattia Zaccagni vor dessen Last-Minute-Tor entscheidend daran beteiligt, dass Italien überhaupt im Achtelfinale steht. Nur wenige Minuten zuvor hatte der Innenverteidiger allerdings seine zweite Gelbe Karte gesehen, er fehlt der Squadra Azzurra am Samstag gegen die Schweiz.

Aber Calafiori ist nicht der einzige gesperrte Spieler dieser Partie. Auch Gegner Schweiz verzeichnet einen Ausfall - und zwar Mainz-Kapitän Silvan Widmer. Für ein Halten gegen David Raum sah der Rechtsverteidiger in der Schlussphase der Partie gegen Deutschland seine zweite Gelbe Karte.

Der dritte Bundesligaspieler nach Tah und Widmer, der für das Achtelfinale aufgrund einer Gelbsperre aussetzen muss, ist Österreichs Patrick Wimmer. Obwohl der Offensivspieler in der Gruppenphase nur einmal von Beginn an spielte, handelte er sich zwei Gelbe Karten ein und fehlt beim ÖFB-Achtelfinale am Dienstag.

Das erste K.-o.-Spiel seines Landes bei einer Europameisterschaft wird Erik Janza verpassen. Sloweniens Linksverteidiger hatte beim 1:1 gegen Dänemark zum EM-Auftakt das erste Turniertor seines Teams erzielt, sich in den beiden folgenden Partien aber nur in Gelb auf dem Spielberichtsbogen verewigt.

Laut UEFA-Regularien wird ein Spieler für eine Partie gesperrt, wenn er im Turnierverlauf zwei Gelbe Karten gesehen hat. Die ersten Gelbsperren - Rodri (Spanien), Dodi Lukebakio (Belgien), Rafael Leao (Portugal) und Abdülkerim Bardakci (Türkei) - wurden bereits am letzten Gruppenspieltag abgesessen, die betroffenen Spieler sind für das Achtelfinale wieder spielberechtigt. Nach dem Viertelfinale werden alle Gelben Karten gelöscht, sodass kein Spieler Gefahr läuft, eine Endspielteilnahme wegen einer Gelbsperre zu verpassen.