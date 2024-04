Diese Spieler haben die meiste Einsatzzeit der 1. Handball-Bundesliga

Die Handball-Bundesliga befindet sich im Liga-Endspurt, das Gros der Beletage hat schon 30 Partien absolviert. Nachzügler sind vor allem die Topclubs SC Magdeburg und THW Kiel mit lediglich 28 Partien. Sechs Vereine haben noch ein Nachholspiel, unter anderem die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen. Aber welche Spieler haben bislang die meiste Einsatzzeit und wie verteilen die Teams ihre Spielminuten?

Casper Mortensen kommt auf über 27 Stunden Einsatzzeit in nur 28 Spielen. Ingrid Anderson-Jensen

Casper Mortensen ist unangefochten an der Spitze, der dänische Linksaußen vom HSV Hamburg hat als einziger Spieler schon die Marke von 27 Stunden Einsatzzeit geknackt. Bemerkenswert, denn der 34-Jährige hat zwei Partien verpasst, fehlte zuletzt aus privaten Gründen am Sonntag in Stuttgart.

Die Füchse Berlin haben die meisten Langzeitarbeiter im Kader, Dejan Milosavljev und Mathias Gidsel gehören mit den beiden Außenspielern Domen Novak (Wetzlar) und Ivan Snajder (Eisenach) zu einem Quartett, das schon mehr als 25 Stunden absolviert hat. Lasse Andersson befindet sich mit etwas weniger als 24 Stunden auf Rang 10, auch Mijailo Marsenic (15) und Jerry Tollbring (25) sind in den Top30, Hans Lindberg hat Rang 35 inne.

Lediglich Flensburg mit Kapitän Johannes Golla (11), der Flügelzange Emil Jakobsen (12) und Johan Hansen (16) hat ansonsten mehr als zwei Spieler in der Topliste. Zwei Clubs hingegen fehlen, bei Stuttgart führt Kai Häfner das Ranking mit 19:43:22 Stunden auf dem Ligaplatz 39 an, beim SC DHfK Leipzig sammelte Lukas Binder mit 19:10:11 Stunden die meiste Spielerfahrung - der Linksaußen belegt Rang 44, hat aber auch noch ein Nachholspiel.

Christian Stein

Einsatzzeit in der 1. Handball-Bundesliga

Platz Name Sp. Eins.Zeit (h:mm:ss) 1 Casper Mortensen (HSV) 28 27:05:40 2 Dejan Milosavljev (FUX) 30 25:51:08 3 Domen Novak (WET) 30 25:13:26 4 Ivan Snajder (ESA) 30 25:12:06 5 Mathias Gidsel (FUX) 30 25:05:29 6 Christopher Bissel (HCE) 30 24:39:18 7 Julian Köster (GUM) 29 24:14:10 8 Erik Balenciaga (MEL) 29 24:09:06 9 Marcel Schiller (FAG) 28 24:00:34 10 Lasse Andersson (FUX) 30 23:45:29 11 Johannes Golla (FLE) 29 23:12:53 12 Emil Jakobsen (FLE) 28 22:43:43 13 Yannick Fraatz (BHC) 29 22:21:34 14 Frederik Bo Andersen (HSV) 29 22:17:08 15 Mijailo Marsenic (FUX) 30 22:07:11 16 Johan Hansen (FLE) 29 22:01:37 17 Jannik Kohlbacher (RNL) 29 21:55:22 18 Vincent Büchner (BUR) 30 21:47:32 19 Lukas Hutecek (LEM) 30 21:44:23 20 Dainis Kristopans (MEL) 30 21:44:09 21 Felix Claar (SCM) 28 21:43:54 22 David More (RNL) 29 21:41:53 23 Niclas Ekberg (THW) 28 21:33:23 24 Lenny Rubin (WET) 30 21:30:08 25 Jerry Tollbring (FUX) 30 21:20:21 26 Samuel Zehnder (LEM) 30 21:18:35 27 Marian Michalzik (BUR) 30 21:16:38 28 Hampus Olsson (HCE) 29 21:10:03 29 Leo Prantner (HBW) 24 21:06:22 30 Lukas Stutzke (BHC) 29 20:56:28

Die Langzeit-Arbeiter der Erstligisten