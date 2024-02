Diese Schiedsrichter:innen pfeifen in der 1. und 2. Bundesliga

Mit 44 Schiedsrichter-Teams für die 1. und 2. Bundesliga war der Deutsche Handballbund im Sommer in die Saison gestartet, doch inzwischen ist die Anzahl um zwei Gespanne gesunken. Ein Blick auf die aktuelle Kaderzusammensetzung im Schiedsrichterwesen.

Gespann-Umbildung zur "Halbzeit": Im Elitekader des Deutschen Handballbundes gab es zur Winterpause eine personelle Umstellung. Der international erfahrene Unparteiische Fabian Baumgart bildet künftig ein Team mit Philipp Dinges, der aus dem Elite-Anschlusskader aufsteigt.

Seinen ersten Einsatz hatte das Gespann Baumgart/Dinges bereits am Jahresende 2023, am 19. Februar 2024 gab das neu zusammengestellt Duo beim Spiel VfL Gummersbach gegen SC DHfK Leipzig sein Debüt in der 1. Handball-Bundesliga der Männer.

Die Neubildung wurde notwendig, da die beiden vorherigen Gespannpartner Sascha Wild (Baumgart) und Tobias Schmack (Dinges) aufgrund von beruflichen und privaten Gründen ihre Karrieren beenden mussten.

Dadurch schrumpft die Anzahl der Gespanne im Elite-Anschlusskader auf drei Teams (siehe unten). Dem Elitekader gehören weiterhin 17 Gespanne an; ebenso wie den Bundesligakader, dessen Schiedsrichter:innen in der 2. Bundesliga der Männer sowie der 1. und 2. Bundesliga Frauen eingesetzt werden. Im Bundesligakader gab es zur Halbserie keine Änderung.

Der vor der Saison ohnehin schon von acht auf sechs Gespanne reduzierte Nachwuchskader schrumpft weiter: Das Duo Laura Bley / Birgit Tarka steht dem Deutschen Handballbund nicht mehr zur Verfügung, sodass aktuell noch fünf Schiedsrichter-Teams im Nachwuchskader pfeifen.

In diesem Kader werden die jungen Gespanne an den Bundesligabereich herangeführt und sammeln - neben Einsätzen in der 3. Liga - unter anderem Erfahrung in der 2. Bundesliga der Männer und der 2. Bundesliga der Frauen.

Insgesamt sind für den Deutschen Handballbund damit in der 1. und 2. Bundesliga der Männer und Frauen noch 42 Schiedsrichter-Teams im Einsatz. Hinzu kommen 29 Schiedsrichter-Teams im Perspektivkader, die in der Jugendbundesliga eingesetzt werden. Acht dieser 29 Gespanne dürfen zudem in der 3. Liga pfeifen. Der reine Drittligakader wiederum ist in drei Stufen geteilt: Den Aufstiegskader (fünf Gespanne), den Standardkader (37) sowie den Anschlusskader (15).

Die Schiedsrichter:innen des Deutschen Handballbunds

Hinweis: Die Reihenfolge der Gespanne entspricht der Sortierung auf der Webseite des Deutschen Handballbundes.

Elitekader

Robert Schulze / Tobias Tönnies

Tanja Kuttler / Maike Merz

Christian Hannes / David Hannes

Ramesh Thiyagarajah / Suresh Thiyagarajah

Hanspeter Brodbeck / Simon Reich

Nils Blümel / Jörg Loppaschewksi

Marcus Hurst / Mirko Krag

Sebastian Grobe / Adrian Kinzel

Martin Thöne / Marijo Zupanovic

Julian Köppl / Denis Regner

Jannik Otto / Raphael Piper

Christian vom Dorff / Fabian vom Dorff

Thomas Kern / Thorsten Kuschel

Frederic Linker / Sascha Schmidt

Steven Heine / Sascha Standke

Lucas Hellbusch / Darnel Jansen

Fabian Baumgart / Philipp Dinges

Elite-Anschlusskader

Markus Kauth / Andre Kolb

Julian Fedtke / Niels Wienrich

Marvin Cesnik / Jonas Konrad

Bundesligakader

Sophia Janz / Rosana Sug

Katharina Heinz-Hebisch / Sonja Lenhardt

Thomas Hörath / Timo Hofmann

Fabian Friedel / Rick Herrmann

Matthias Klinke / Sebastian Klinke

Jan Lier / Manuel Lier

Leonard Bona / Malte Frank

Saskia Blunck / Svenja Maczeyzik

Konrad Gimmler / Jannik Rips

Christopher Hillebrand / Stefan Umbescheidt

Lukas Müller / Robert Müller

Marvin Völkening / Jonas Zollitsch

Nicolas Jaros / Felix Thrun

Maximilian Engeln / Felix Schmitz

Leon Bärmann / Nico Bärmann

Daniel Halbach / Sebastian Halbach

Alexander Kittel / Lars Scharfe

Nachwuchskader

Markus Hehn / Felix Mayer

Eelco Schmitz / Robin Schmitz

Fabian Foerster / Tim Foerster

Dustin Seidler / Dennis Seidler

Moritz Hartmann / Nils Hennekes