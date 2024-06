Diese Mannschaften spielen in der Saison 2024/25 in der EHF Champions League

Die EHF Champions League strebt ihrem Höhepunkt mit dem Truckscout24 Final4 in Köln am Wochenende entgegen, doch das Teilnehmerfeld für die kommende Spielzeit wirft die ersten Schatten voraus. Nur drei der vier Endrundenteilnehmer sind auch im kommenden Jahr dabei.

Die besten neun Nationen haben einen garantierten Startplatz in der Königsklasse. Zu diesen gehört allerdings aktuell auch noch Belarus, das aufgrund des Kriegs in der Ukraine aktuell suspendiert ist. Weil Deutschland als Spitzenreiter des Rankings für die EHF European League noch einen zweiten sicheren Startplatz besitzt, stehen damit schon neun von insgesamt sechzehn Clubs fest.

Warum Flensburg und Kiel keine Chance haben

Aus der Bundesliga werden der SC Magdeburg und die Füchse Berlin teilnehmen. Weder die SG Flensburg-Handewitt als Sieger der EHF European League noch der THW Kiel als möglicher Titelverteidiger haben damit eine Chance auf den Start in der Königsklasse. Für die Nationen, die den ersten Platz im EL-Nationenranking hat gilt, dass kein weiteres Upgrade beantragt werden kann", hatte ein Sprecher der EHF gegenüber handball-world bestätigt.

Sieben weitere nationale Meister haben Planungssicherheit, darunter auch die aktuellen Final4-Teilnehmer FC Barcelona und Aalborg Haandbold. Wisla Plock, Paris St. Germain, Telekom Veszprem, Sporting CP Lissabon und Kolstad Handball sind ebenfalls als nationale Champions sicher dabei.

Welche Kandidaten gibt es für Wildcards?

Sieben Wildcards sind damit noch frei, um diese können sich Meister aus den anderen Nationen oder auch Vizemeister anderer Nationen kümmern. Im Vergleich zum Vorjahr sind Nordmazedonien und Slowenien aus den Top9 gefallen, als punktlose Schlusslichter haben aber weder Eurofarm Pelister Bitola noch der RK Celje Werbung für ihr Land betrieben.

In Slowenien wurde allerdings Gorenje Velenje in diesem Jahr Meister und Gorenje ist auch einer der Premiumsponsoren der Königsklasse. Punkte in der Königsklasse in der Dreijahreswertung besitzen auch die Ukraine, Rumänien und Kroatien, die den HC Motor Zaporizhzhia, Dinamo Bukarest und den RK Zagreb melden könnten.

Gute Chancen haben auch Vizemeister, in der vergangenen Saison waren Dänemark, Frankreich, Polen, Ungarn mit jeweils zwei Teams im stärksten Vereinswettbewerb vertreten. In diesen Ländern haben sich Fredericia HK, der HBC Nantes, Industria Kielce und Pick Szeged die Vizemeisterschaft gesichert.

Weitere Vizemeister aus den Top9, die ein Upgrade beantragen könnten, sind Bidasoa Irun (Spanien), der FC Porto (Portugal) und Elverum HH (Norwegen). Auch die Kadetten Schaffhausen und Schwedens Meister IFK Kristianstad hatten letzte Saison ein Upgrade beantragt, hatten aber keine Chance. In diesem Jahr hat in Schweden IK Sävehof den Titel gewonnen.

Teilnehmer EHF Champions League 2024/25

FC Barcelona (ESP)

SC Magdeburg (GER)

Füchse Berlin (GER)

SPR Wisla Plock (POL)

Paris St. Germain (FRA)

Aalborg Haandbold (DEN)

Telekom Veszprem (HUN)

Sporting CP Lissabon (POR)

Kolstad Handball (NOR)