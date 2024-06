Diese Mannschaften spielen in der 3. Liga Frauen 2024/25

In der 3. Liga der Frauen wird das Teilnehmerfeld für die kommende Spielzeit konkreter. Am kommenden Wochenende werden die letzten Aufsteiger in der Aufstiegsrunde ermittelt, vier von sechs Aufsteigern sind schon fix.

Am 15. Mai endete die Meldefrist für die Teilnahme an der 3. Liga. Der vermehrte Abstieg im Unterhaus hatte lange Zeit für Planungsunsicherheit geführt. So hatten zum Meldeschluss am Ende noch sieben Zweitligisten für den Fall des Abstiegs gemeldet. Mit der HSG Freiburg, der SG 09 Kirchhof, dem TSV Nord Harrislee und dem HCD Gröbenzell mussten am Ende vier Teams direkt absteigen, der TuS Lintfort und der VfL Waiblingen retteten sich direkt und die Kurpfalz Bären konnten die Relegation für sich nutzen.

Über die Aufstiegsrunde wollten fünf Teams den Sprung in die 2. Handball Bundesliga Frauen wagen, am Ende setzten sich mit dem Bergischen HC und der TSG 1846 Mainz-Bretzenheim zwei Teams aus der Süd-West-Staffel durch. Der Rostocker HC scheiterte am Ende in der Relegation, auch Grün-Weiß Schwerin und die SG Schozach-Bottwartal bleiben in der 3. Liga.

Neben diesen drei Teams starten ebenso die Teams in der 3. Liga, die die Spielzeit mindestens auf Rang 7 abgeschlossen hatten. Dies sind insgesamt 23 weitere Clubs. Auch die vier achtplatzierten - Pfeffersport Berlin, Borussia Dortmund II, Bayer 04 Leverkusen II und HSG Würm-Mitte haben einen Antrag gestellt, eine ursprünglich einmal vorgesehene vorsorgliche Relegation ist bislang nicht angesetzt worden. Die Mannschaften werden absteigen.

In der Aufstiegsrunde der Viertligisten sind mittlerweile vier Aufsteiger ermittelt. Der TSV Altenholz steigt aus dem Norden aus, hier ermitteln der SV Altencelle und der Berliner TSC noch im direkten Duell in der Bundeshauptstadt einen Aufsteiger aus. In der Mitte haben sich der SC DJK Everswinkel aus Westfalen und der TB Wülfrath aus der Regionalliga Nordrhein durchgesetzt. Im Süden hat die FSG Ketsch/Friesenheim II schon die Gruppe gewonnen, der HC Schmiden/Oeffingen und der TSV Schwabmünchen werden einen weiteren Aufsteiger im direkten Duell ermitteln.

Zweitligisten der Saison 2023/24

HSG Freiburg

SG 09 Kirchhof

TSV Nord Harrislee

HCD Gröbenzell

Drittligisten der Saison 2023/24

Nord-Ost

Rostocker HC

SG Grün-Weiß Schwerin

Thüringer HC II

Buxtehuder SV II

Frankfurter HC

SC Markranstädt

SV Henstedt-Ulzburg

Nord-West

TV Aldekerk

TV Hannover-Badenstedt

VfL Oldenburg II

TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck

PSV Recklinghausen

LIT Tribe 1912

HSG Blomberg-Lippe II

Süd-West

HSG Bensheim/Auerbach II

1. FC Köln

HSG Rodgau Nieder-Roden

HSG St. Leon/Reilingen

1. FSV Mainz 05 II

Süd

HC Erlangen

HSG Stuttgart/Metzingen II

TSV Wolfschlugen

SG Schozach-Bottwartal

SV Allensbach

TSV Haunstetten

SG Kappelwindeck/Steinbach

Viertligisten der Saison 2023/24

Qualifikation Nord

TSV Altenholz (Hamburg/Schleswig-Holstein)

SV Altencelle (Niedersachsen-Bremen) oder Berliner TSC (Ostsee-Spree)

Qualifikation Mitte

SC DJK Everswinkel (Westfalen)

TB Wülfrath 1891 (Nordrhein)

Qualifikation Süd

FSG Ketsch/Friesenheim II (Rheinland-Pfalz/Saar)

HC Schmiden/Oeffingen (Baden-Württemberg) oder TSV Schwabmünchen (Bayern)

Keine Teilnehmer an der 3. Liga Frauen 2024/25

Klassenerhalt in der 2. Handball Bundesliga

VfL Waiblingen

TuS Lintfort

Kurpfalz Bären

Absteiger als Achtplatzierte der Staffeln

Pfeffersport Berlin (Ostsee-Spree)

Borussia Dortmund II (Westfalen)

TSV Bayer 04 Leverkusen II (Nordrhein)

HSG Würm-Mitte (Bayern)

Weitere Absteiger aus der 3. Liga

HT Norderstedt (Hamburg/Schleswig-Holstein)

SG Todesfelde/Leezen (Hamburg/Schleswig-Holstein)

BSV Sachsen Zwickau II (Mitteldeutschland)

SV Fortuna 50 Neubrandenburg (Ostsee-Spree)

BV Garrel (Niedersachsen-Bremen)

SFN Vechta (Niedersachsen-Bremen)

Hannoverscher SC (Niedersachsen-Bremen)

TV Oyten (Niedersachsen-Bremen)

TSG 1893 Leihgestern (Hessen)

HSG Gedern/Nidda (Hessen)

Fortuna Düsseldorf (Nordrhein)

HSG Marpingen/Alsweiler (RPS)

TuS Schutterwald (Baden-Württemberg)

Tus Steißlingen (Baden-Württemberg)

TV Nellingen (Baden-Württemberg)

SG Mintraching/Neutraubling (Bayern)

Gescheitert in der Aufstiegsrunde zur 3. Liga

Eintracht Hildesheim (Niedersachsen-Bremen)

HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden (Hessen)

HC Burgenland (Mitteldeutschland)

TG 88 Pforzheim (Baden-Württemberg)